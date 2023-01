https://sputniknews.lat/20230125/excandidato-presidencial-de-austria-el-rechazo-al-gas-ruso-no-tiene-sentido-1135017966.html

Excandidato presidencial de Austria: el rechazo al gas ruso no tiene sentido

Excandidato presidencial de Austria: el rechazo al gas ruso no tiene sentido

La negativa de Austria a recibir gas de Rusia llevará años, y no tiene mucho sentido, ya que el gas ruso sigue llegando a la república, solo que a precios a... 25.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-25T11:47+0000

2023-01-25T11:47+0000

2023-01-25T11:47+0000

economía

gas

austria

europa

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1f/1134215996_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d2fb3d11c11105d1f7be6f811e0ffc3.jpg

El pasado diciembre, el Director General saliente del consorcio energético austriaco Energie AG, Werner Steineker, declaró que la cuota de gas procedente de Rusia en las importaciones austriacas es de hasta el 50%, y que todo lo que se diga sobre la reducción de la dependencia del "oro azul" ruso al 20% es falso.Asimismo, enfatizó que Europa no está dispuesta a poner en pie de guerra su propia economía por el bien de Kiev."No. Porque el camino hacia una economía de guerra tendría consecuencias fatales para todo el orden social en Europa", afirmó, respondiendo a una pregunta relacionada de la agencia.Según Grosz, la situación en la UE es ahora "ya tensa": por un lado, los ecologistas y los Verdes piden la "desindustrialización del continente"; por otro, "nuestra economía ya está en serios apuros".Agregó que los ciudadanos ricos de Europa no están dispuestos a sacrificar su antiguo bienestar por una economía de guerra.Salida de las sancionesViena debería retirarse de las sanciones y convertirse en una plataforma para las negociaciones entre Moscú y Kiev, enfatizó Grosz."El hecho de que sea la neutral Austria la implicada en estas sanciones, en esta guerra económica, fue una grave violación de la Constitución federal y una traición a la población austriaca. También nos ha afectado mucho. [...] Así que sigo estando a favor de una retirada inmediata de las sanciones y del establecimiento inmediato de todas las relaciones diplomáticas para ofrecer Austria como lugar de conversaciones de paz", declaró Grosz.Añadió que las políticas de sanciones de la UE y EEUU han hecho que "nos vayamos al garete económicamente".Como temas iniciales de las futuras negociaciones que, según el político, deberían tener lugar en Viena entre Moscú y Kiev tras la retirada de Austria de las sanciones de la UE, mencionó un alto el fuego, así como un referéndum "en las zonas del este de Ucrania presidido por la OSCE", que tendrá como resultado el deseo de los ciudadanos de "pertenecer a Ucrania o a Rusia". Además, Ucrania debería "tachar de la Constitución su intención de ingresar en la OTAN", a cambio Rusia y la UE podrían proporcionarle garantías de seguridad, expresó Grosz."Sin embargo, esto también implica levantar las sanciones de la UE, detener las entregas de armas y acordar un alto el fuego a lo largo de la actual línea del frente tanto por parte de Rusia como de Ucrania", aseguró.La UE resultó ser un "idiota útil" para EEUULa Unión Europea ha resultado ser un "idiota útil" para Estados Unidos en Ucrania, ya que solo Washington se ha beneficiado hasta ahora del conflicto, con el complejo militar-industrial estadounidense registrando "los mayores beneficios desde 1945", afirmó el excandidato presidencial austriaco.El político afirmó que las sanciones antirrusas fueron "un error dramático y grave, nacido de una reacción excesivamente emocional por parte de los dirigentes europeos". Con ello, Viena se vio "abocada a un callejón sin salida" y, debido a una falsa comprensión de la solidaridad paneuropea, los austriacos "cometieron un suicidio económico, de política exterior, político y sociopolítico", afirmó Grosz.El canciller austriaco, Karl Nehammer, y los ministros de su Gobierno habían declarado en repetidas ocasiones que el suministro de gas ruso a la república se había reducido a "alrededor del 20%". El Ministerio de Energía austriaco dijo a Sputnik que las cifras procedían de un informe del regulador nacional E-Control del pasado octubre.El Ministerio precisó que los datos sobre las entregas de gas ruso a la república se encuentran en la "franja de fluctuación" porque los agentes del mercado del gas no están obligados a informar a E-Control del origen exacto del gas importado. En enero se conocieron estadísticas más recientes de E-Control, según las cuales la cuota de suministro de gas ruso a Austria en noviembre del año pasado fue del 41%.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero de 2022. El presidente ruso, Vladímir Putin, describió su propósito como proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años.Para ello, dijo, está previsto desmilitarizar y desnazificar Ucrania, llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra civiles" en Donbás. El objetivo último de la operación, según el comandante en jefe, es la liberación de Donbás y la creación de condiciones que garanticen la propia seguridad de Rusia.

https://sputniknews.lat/20230122/podria-europa-salvarse-de-su-crisis-energetica-1134915678.html

https://sputniknews.lat/20230124/la-exorbitante-superioridad-del-dolar-se-enfrenta-con-una-grave-amenaza-1134970748.html

austria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gas, austria, europa, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas