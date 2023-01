https://sputniknews.lat/20230125/la-naturaleza-contradictoria-del-sistema-del-dolar-se-hace-evidente-ante-el-nuevo-orden-economico-1135023154.html

La naturaleza contradictoria del sistema del dólar se hace evidente ante el nuevo orden económico

El sistema de la medición del tamaño de las economías que lleva años basándose en la evaluación del Producto interno bruto [PIB] en dólares ha quedado obsoleto... 25.01.2023, Sputnik Mundo

El Producto Interno Bruto se utiliza como un método casi universal de evaluación del tamaño de la economía por el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en él durante el año. Es académicamente reconocido, indica el autor, y se aplica ampliamente a escala internacional. Entretanto, no es la única vía de medición, existen alternativas. El PIB no carece de desventajas. En primer lugar, refleja el valor de los bienes y servicios a precios del año en curso. Por lo tanto, también es necesario calcular el PIB real, que tiene en cuenta las variaciones de precios durante el año, contribuyendo así a una estimación fiable de la producción real.En segundo lugar, la vinculación al dólar dificulta una comparación correcta del PIB (nominal o real) de los distintos países, ya que el indicador se calcula en las monedas locales. Cuando se convierte en dólares al tipo de cambio actual, el poder adquisitivo de la moneda nacional queda despreciado, prosigue el artículo.Incoherencias evidentesPara illustrarlo el autor detalla que en varios países, un dólar permite comprar más que en EEUU. Por ejemplo, el PIB chino parece menor de lo que es en realidad y el tipo de cambio del yuan frente al dólar no refleja su poder adquisitivo en China, pues es más débil en el extranjero que en su propio país. Tales diferencias [en el valor de las mercancías en dólares en el país y en el extranjero] pueden surgir si las fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda nacional tienen un amplio rango, explica Al Mayadeen. En consecuencia, el PIB de un estado con un tipo de cambio volátil sube y baja cuando se mide en dólares, indica.En consecuencia, a partir del método de cálculo, los resultados finales pueden variar. Así, en términos de tamaño del PIB, las 10 primeras economías en orden ascendente son las siguientes: Italia, Rusia, Canadá, Francia, el Reino Unido, la India, Alemania, Japón, China y EEUU. Si utilizamos la Paridad del Poder Adquisitivo, la clasificación cambia y el tamaño de las economías del Este y del Sur resulta mayor que el de las del Oeste. En orden ascendente serían: Francia, el Reino Unido, Brasil, Indonesia, Rusia, Alemania, Japón, la India, EEUU y China.Sobre esta base, el artículo destaca los siguientes hechos: La conclusión general derivada de hechos listados es que cuando las economías se miden por la PPA, el lugar que ocupan ciertos países en la clasificación cambia, y el panorama general adquiere características más meridionales y asiáticas. La lucha por un sistema económico beneficiosoCuando calculamos el PIB total de las diez mayores economías del mundo en 2022 [67,467 billones de dólares], alrededor del 65% de este PIB, de acuerdo con este indicador, procederá de EEUU, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Japón, mientras que China, la India y Rusia solo representarán algo más del 35%. La balanza económica se inclina entonces a favor de Occidente.Sin embargo, cuando aplicamos esta lógica a los cálculos de la PPA [98,13 billones de dólares en total], China, la India, Rusia, Indonesia y Brasil representan más del 55%, mientras que EEUU, Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia representan menos del 45%. Es obvia una clara preponderancia a favor de los países no occidentales. Japón se considera aquí por el autor, un país occidental en términos económicos y políticos y no geográficos.También se observa que los datos recientes demuestran un desplazamiento de la balanza de la economía real hacia las economías en desarrollo y los Estados con curso independiente, "lo que crea una contradicción que a menudo se traduce en enfrentamientos geopolíticos y conflictos geoeconómicos". Los países del G7 están a la cabeza de la economía mundial solo en términos de PIB, y quieren mantener su dominio de todas las formas posibles.La economía globalizada desarrollada hasta la fecha conduce de un modo u otro a la dependencia del dólar. Asi surge la importancia de encontrar un sistema económico mundial alternativo en el que la moneda estadounidense deje de ser la medida de la situación general, indica el medio.En este caso, la atención no solo se centra en los cálculos del PIB que se están realizando, sino también en el sistema bancario mundial, donde aunque los cuatro mayores bancos del mundo por valor de activos pertenecen a China, la mayoría de los activos de los bancos de todo el mundo siguen estando en Occidente.Sin embargo, este nuevo mundo ya está en proceso de formación y es necesario buscar otros modelos que reflejen sus características reales y los intereses de la mayoría de los pueblos, concluye el medio.

