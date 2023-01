https://sputniknews.lat/20230125/los-escandalos-de-documentos-clasificados-en-eeuu-ahora-alcanzan-al-exvicepresidente-mike-pence-1135012343.html

Los escándalos de documentos clasificados en EEUU ahora alcanzan al exvicepresidente Mike Pence

25.01.2023

Asistentes del exvicemandatario encontraron "un pequeño número de documentos con sellos que los categorizaban como clasificados" en su domicilio en Indiana, informó un asesor del político republicano, de acuerdo con el New York Times (NYT).Los documentos fueron archivados y transportados de manera inadvertida al domicilio del republicano cuando terminó la gestión de Trump en la Casa Blanca, justificó el representante Greg Jacob en una carta dirigida a la oficina de archivos nacionales.El equipo de Pence sostuvo que el exvicemandatario no solo no estaba al tanto del acarreo de los archivos clasificados, sino que está abierto a cooperar en la solución del asunto.Jacob dijo que los documentos fueron hallados durante una búsqueda del 16 de enero, realizada por un abogado que colaboró con Pence durante el Gobierno del magnate republicano Donald Trump, según el NYT.El material clasificado estaba alojado en dos cajas, aledañas a otras dos con copias de papeles administrativos relativos a la Administración de Trump. Tanto Pence como el actual mandatario Biden han sido señalados por la posesión a nivel personal de estos documentos oficiales protegidos.Las declaraciones del equipo de Pence se dan en un momento en que el exvicemandatario estadounidense es considerado un contendiente potencial para las elecciones presidenciales de 2024, donde Trump ya ha anunciado sus intenciones de competir.

