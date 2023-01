https://sputniknews.lat/20230126/el-fsb-ruso-publica-pruebas-de-como-los-polacos-asesinaron-a-prisioneros-de-auschwitz-1135064630.html

El FSB ruso publica pruebas de cómo los polacos asesinaron a prisioneros de Auschwitz

Los polacos eran bandidos y ladrones que mataban a los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz junto con los nazis, señala un documento... 26.01.2023, Sputnik Mundo

El campo de concentración alemán de Auschwitz se convirtió en uno de los principales símbolos del Holocausto. Entre 1941 y 1945, murieron allí cerca de 1,4 millones de personas, de las cuales aproximadamente 1,1 millones eran judíos. El 27 de enero de 1945, el campo fue liberado por unidades del 1.er Frente Ucraniano de las tropas sovieticas. Esta fecha se conmemora como Día Internacional de la Memoria del Holocausto.Incluso antes de la liberación de Auschwitz, los agentes soviéticos de contraespionaje militar, Smersh, comenzaron a recopilar y documentar pruebas de los crímenes de la administración de los campos de concentración y de los prisioneros que habían aceptado colaborar con los nazis. Además de los guardias de la población polaca local, los nazis hicieron un amplio uso de los kapo (del alemán Kameradschaft-Polizei, literalmente "policía de camaradería"), que incluían jefes de barracón, guardas y jefes de equipos de trabajo.El FSB publicó un documento con la historia de un antiguo prisionero de Auschwitz, el teniente del Ejército Rojo Pável Gavrish, que tuvo la suerte de escapar del campo de concentración.Como el oficial tenía un buen estilo literario, en agosto de 1944 los miembros del departamento Smersh del 1.er Frente Ucraniano le pidieron que proporcionara información sobre la "fábrica de la muerte" en forma de breve ensayo. Este documento fue entregado a la Comisión Estatal Extraordinaria para el Establecimiento y la Investigación de las Atrocidades de los invasores fascistas alemanes y sus cómplices. Una vez en el campo de concentración, el prisionero se convertía en "un esclavo con un número grabado en el pecho, en el caso de los prisioneros de guerra; y en la mano, en el caso de los civiles", declaró Gavrish.El orden y la disciplina internos, según Gavrish, estaba a cargo de los superiores de los cuarteles (bloques) y los trabajadores superiores de los equipos (kapos), nombrados entre alemanes o polacos que habían cumplido condenas por bandidaje, asesinato y robo.Según sus palabras, la administración del campo de concentración tenía la tarea de destruir el mayor número posible de prisioneros, "lo que se llevó a cabo con celo"."Solo una fracción de los prisioneros se empleó en la construcción del campo, todos los demás trabajos realizados dentro del campo no sirvieron para nada. Llevando equipos al trabajo, cada capo recibía el encargo de destruir un determinado número de prisioneros. A su regreso al campamento, cada equipo formaba un cortejo fúnebre que transportaba entre 50 y 100 cadáveres. La diligencia en hacerlo se explicaba por el hecho de que parte de los muertos permanecían para el bloque, los kapos y sus secuaces", relató Gavrish.Como recordaba el oficial, "la ración diaria de los prisioneros consistía en 0,75 litros de sopa, 250 gramos de un sucedáneo de pan y 20 gramos de queso apestoso o pseudomargarina, que no siempre y no del todo se podía conseguir".Cuando los nazis alemanes invadieron Polonia en septiembre de 1939, rebautizaron la ciudad polaca Auschwitz traduciendo el nombre al alemán, y así bautizaron el campo de concentración creado por orden personal del Reichsführer SS Heinrich Luitpold Himmler en abril de 1940.Al principio, se recluía allí a los presos políticos polacos. Tras el ataque de Alemania a la Unión Soviética, los prisioneros de guerra del Ejército Rojo fueron enviados allí y por primera vez fueron gaseados por las SS en agosto de 1941.Auschwitz se convirtió entonces en el principal centro de exterminio de los judíos por parte de los nazis y sus secuaces. Era un complejo de campos de concentración compuesto por Auschwitz I, Auschwitz II - Birkenau y Auschwitz III - Monowitz.Los campos de concentración fueron creados por el Reino Unido, el Imperio alemán y más tarde por la Alemania nazi, Estados Unidos y otros países a principios del siglo XX. Polonia hizo una "contribución" significativa a esta práctica inhumana.Tras la derrota del Ejército Rojo cerca de Varsovia y Leópolis en el verano de 1919, había más de 150.000 prisioneros de guerra del Ejército Rojo en Polonia. Se concentraron en unos 20 campamentos. Los más famosos fueron los campos de Bialystok, Brest-Litovsk, Wadowice, Dombe, Strzalkowa y Tuchola.Debido a la actitud insensible e irresponsable de las autoridades polacas, entre 20.000 y 80.000 soldados y comandantes del Ejército Rojo perecieron en estos campos, a causa del trato brutal, la falta total de saneamiento, las enfermedades y el hambre.Y un año después de que los nazis construyeran su primer campo de concentración para presos políticos en Dachau (1933), en 1934 se creó en Polonia, en Bereza Kartuska, un campo de concentración para presos políticos extrajudiciales.De 1934 a 1939, albergó, en condiciones extremadamente duras, a los opositores al régimen de Pilsudski —incluidos miembros de la oposición, comunistas y miembros de los movimientos nacionales judío, ucraniano y bielorruso— acusados de "actividades antiestatales". Según diversas estimaciones, entre 8.000 y 10.000 prisioneros pasaron por el campo durante su existencia. En otoño de 1939, el campo fue liberado por unidades del Ejército Rojo durante su Campaña de Liberación.El exterminio de judíos en Polonia no se limitó a los campos de concentración. El 10 de julio de 1941, los nacionalistas polacos asesinaron entre 340 y 1.500 judíos en la ciudad judía oriental de Jedwabne. Durante mucho tiempo se creyó que los nazis, que ocupaban la ciudad en aquel momento, habían sido los responsables de la tragedia, pero en la década de 1990 se demostró que los responsables eran polacos.El presidente polaco, Alexander Kwasniewski, pidió perdón por el crimen en 2001, pero el actual jefe de Estado, Andrzej Duda, afirmó en un debate electoral en 2015 que los polacos supuestamente no participaron en el Holocausto y que las acusaciones eran mentira.En la Polonia actual, existe la versión de que el asesinato masivo de judíos en Jedwabne en 1941 no fue cometido por polacos, sino por alemanes, aunque el Instituto del Recuerdo Nacional había reconocido que los residentes locales, y no los ocupantes nazis, fueron los responsables del crimen.

