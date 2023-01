Occidente juega con fuego y acabará ardiendo

https://sputniknews.lat/20230126/occidente-juega-con-fuego-y-acabara-ardiendo-1135093731.html

26.01.2023

Rusia lanza aviso a Occidente"Desde capitales europeas, desde Washington a menudo se oyen declaraciones de que el envío de distintos sistemas de armas, incluidos los tanques, a Ucrania no significa en absoluto que estos países o la Alianza Atlántica se impliquen en las hostilidades que tienen lugar en Ucrania. No estamos de acuerdo con esto [...] Moscú percibe todo lo que hace la alianza y estas capitales como una implicación directa en el conflicto. Vemos que esta crece", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ante la prensa.Entrevista con el politólogo Enrique Refoyo tras su paso por DonetskEl politólogo Enrique Refoyo, quien recientemente estuvo en la ciudad de Donetsk y alrededores, señala que tuvo la oportunidad de hablar con refugiados de la ciudad de Soledar, liberada recientemente por las tropas rusas. "Con entrevistas allí, muchos no querían hablar porque tenían todavía ahí familia en el otro lado […], nadie quería decir nada por miedo a aparecer en un medio extranjero o ruso, y de repente desde el régimen de Kiev lo vean y digan 'Vamos a ir a por tu familia'", describió el politólogo.Refoyo advierte por qué Occidente no denuncia los crímenes de guerra Ucrania. "El criterio es muy simple, 'lo que le beneficie a Occidente'. Lo que le perjudique ni se menciona […] es parte de ese orden mundial basado en reglas, que se basa en 'si nos perjudica, calladitos', o hacer lo posible para decir que fueron los otros", subrayó Refoyo.Chau París, ¡hola Rusia!El Gobierno de Francia anunció la retirada de sus tropas de Burkina Faso en el transcurso de un mes. Pese a que las autoridades de la nación africana pidieron el 18 de enero la retirada de las fuerzas francesas, Emmanuel Macron simuló no entender la petición formal del país africano.En tanto, Burkina Faso solicitará a Rusia un mayor acercamiento en cooperación militar. A esto se suma el viaje de negocios por países de África realizado por el canciller ruso, Sergei Lavrov, para fortalecer la cooperación mutua. La petición para que Francia retire sus tropas de Burkina Faso, deja claro que el país galo ya no es tan influyente en África, y Moscú no está tan aislada como dicen.La inflación sigue destrozando la economía europeaEl presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, considera que el Banco Central Europeo debe subir más las tasas de interés en la zona euro debido a la alta inflación, que pese a haber bajado en los últimos meses, llevará años hasta que el BCE domine la subida de los precios.Boluarte cada vez más aisladaLa presidenta de Perú, Dina Boluarte, lleva menos de dos meses en el cargo y ya cuenta con su primer pedido de vacancia. Los diputados de Perú Democrático presentaron una moción de vacancia contra la mandataria por "permanente incapacidad moral", al considerarla responsable de 44 personas fallecidas como consecuencia del uso desmedido de las armas por las fuerzas de seguridad.Carlos Mamani Aliaga, sociólogo peruano, director de Proyecto Patria, explica que "Dina Boluarte está gobernando ahora con ese sector de las elites peruanas que está impulsando la represión a las protestas legítimas".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

