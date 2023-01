https://sputniknews.lat/20230127/bloomberg-la-ue-encuentra-razones-para-tomar-los-fondos-rusos-y-enviarlos-a-ucrania-1135105662.html

'Bloomberg': la UE encuentra razones para tomar los fondos rusos y enviarlos a Ucrania

El servicio jurídico de la Unión Europea (UE) comunicó a los países del bloque que se puede utilizar temporalmente al menos 33.800 millones de euros (36.750... 27.01.2023

economía

rusia

unión europea

ucrania

📈 mercados y finanzas

Los juristas europeos consideran que el plan es legalmente viable, siempre que no se expropien los activos. Es decir, el capital y los intereses tendrán que devolverse a Rusia en algún momento.Según el medio, los representantes del G7 y de la UE no han encontrado una base jurídica clara para incautar los activos rusos. En tal caso, Bruselas quiere primero reunir estos fondos para extraer beneficios que puedan destinarse a la "reconstrucción" de Ucrania.El 25 de enero, los abogados también advirtieron de los riesgos a los embajadores europeos. En particular, si la gestión de los activos en lugar de beneficios genera pérdidas, la compensación tendrá que correr a cargo de la Unión Europea o de sus Estados miembros.Según diversas estimaciones, los activos del Banco Central ruso congelados en el extranjero ascienden a unos 300.000 millones de dólares. Los funcionarios de la UE calculan que unos 33.800 millones de euros de esta cantidad están depositados en países europeos.A finales de noviembre del año pasado, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso la creación de una estructura especial para gestionar los fondos rusos congelados. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de robo la situación de dichos activos en Europa. Según ella, esto ha estado sucediendo durante años, la Unión Europea ha estampado numerosas decisiones ilegítimas e injustificadas para congelar los bienes de los ciudadanos y las empresas rusas desde 2014 y ahora el bloque también quiere hacerlo con los fondos estatales de Rusia.

unión europea

ucrania

rusia, unión europea, ucrania, 📈 mercados y finanzas