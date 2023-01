https://sputniknews.lat/20230128/la-razon-por-la-que-el-envio-de-tanques-complica-las-cosas-para-ucrania-1135153906.html

"La decisión de enviar tanques a Ucrania es un pacto suicida"

"La decisión de enviar tanques a Ucrania es un pacto suicida"

Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacen más débil a Ucrania con el envío de tanques y sistemas militares que son... 28.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-28T19:36+0000

2023-01-28T19:36+0000

2023-01-28T19:42+0000

defensa

🛡️ industria militar

tanques

abrams (tanques norteamericanos)

leopard 2

ucrania

alemania

eeuu

🛡️ fuerzas armadas

otan

Luego de que Estados Unidos, Alemania y otros países aprobaran el suministro a Kiev de tanques de guerra, múltiples voces en favor y en contra de esa decisión se han alzado en el mundo. El exmilitar considera que los tanques tienen un papel muy importante en las batallas actuales, al ser considerados "búnkers móviles"; sin embargo, advierte que estos vehículos únicamente son eficaces si se combinan con otro tipo de armas combinadas.En este sentido, el especialista opina que hay tres elementos que se deben analizar para saber si un Ejército es capaz de aprovechar al máximo tanques como los Leopard 2, solicitados por Kiev a Alemania.El primer elemento es la capacitación para el uso de los tanques. Cada tipo de vehículo tiene su propio curso de capacitación, sin que exista uno homologado. Por ejemplo, los tripulantes para los estadounidenses M1 Abrams requieren de un curso de 22 semanas para completar el entrenamiento básico; no obstante, "la experiencia operativa real sólo se logra a través de meses, si no es que años, de capacitación adicional".Otro elemento que destaca Ritter es la sostenibilidad logística, es decir, el mantenimiento que requiere cada tanque cuando alcanza cierto uso. En el caso de los M1 Abrams, estos deben pasar por tres de mantenimiento por cada hora de uso.Si bien las unidades blindadas llegan a tener equipos de mantenimiento orgánico especializados, dado los altos requerimientos de capacitación que se necesitan, es probable que Ucrania necesite devolver los tanques prestados a cada país aliado para que se realice cualquier reparación significativa.El último elemento a considerar, según el experto, es el empleo operativo de los tanques. A pesar de que la OTAN accedió a entregar los vehículos blindados, la cifra acordada es la mitad de lo que originalmente Ucrania solicitó. Además, la entrega será escalonada, lo que complica la capacitación y la sostenibilidad logística y "hace que cualquier esfuerzo significativo para integrar este material en un plan de empleo operativo sea casi imposible"."La verdad sobre los tanques es que la OTAN y sus naciones aliadas están haciendo a Ucrania más débil, no más fuerte, al proporcionarles sistemas militares que son demasiado complicados de operar, extraordinariamente difíciles de mantener e imposible que sobrevivan a menos que se usen de manera contundente con el apoyo de amplios socios de armas combinadas", concluye Ritter.

