Nancy Pelosi habría usado su poder político para beneficiarse con sus acciones de Google

Nancy Pelosi habría usado su poder político para beneficiarse con sus acciones de Google

La familia Pelosi vendió las acciones que poseía en Alphabet, empresa matriz de Google, poco antes de anunciarse un proceso legal en contra de la compañía por... 28.01.2023

De acuerdo con documentos del Comité de Ética del Congreso de Estados Unidos, Paul y Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de ese país, vendieron 30.000 acciones de Alphabet entre el 20 y 28 de diciembre, valuadas entre 500.000 y 1 millón de dólares.En el documento de rendición de cuentas no se precisa cuál fue la ganancia total por la venta de estas acciones, aunque se menciona que obtuvieron beneficios superiores a los 200 dólares por transacción.Esa operación abre una interrogante en la opinión pública estadounidense: ¿por qué Nancy Pelosi vendió sus acciones en Alphabet poco antes de que las autoridades del país norteamericano iniciaran acciones legales contra la empresa tecnológica? Y es que la venta de acciones por parte de los Pelosi se completó poco antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomara la decisión. El activista James Bradley planteó en redes sociales la posibilidad de que la expresidenta de la Cámara de Representantes haya utilizado su influencia y sus contactos en la política para anticiparse a la acción de las autoridades y obtener ganancias. El movimiento financiero de la familia Pelosi recuerda cuando, a mediados del 2022, la excongresista también vendió sus acciones en Nvidia, en una transacción valuada en más de 5 millones de dólares, poco antes de que el Congreso prohibiera a la firma de semiconductores vender parte de su equipo a China.Las críticas contra la familia Pelosi por este movimiento no se hicieron esperar. El senador Josh Hawley fue una de las primeras voces en criticar la venta de acciones, dado que apenas esta semana presentó una ley para prohibir que funcionarios públicos y sus esposos con acceso a información privilegiada puedan poseer y vender acciones mientras están en funciones.En entrevista para Fox News, Hawley consideró que cuando la ciudadanía elige a sus representantes populares lo hace pensando en que ellos harán negocios en favor de la población y no actuarán sólo para enriquecerse."Cuando los votantes mandan a sus representantes del Congreso a Washington, esperan que ellos hagan sus negocios, no que coticen en el mercado bursátil, no que usen información a la que tienen acceso para hacer dinero rápido en Wall Street", agregó el congresista republicano.

