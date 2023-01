https://sputniknews.lat/20230128/the-washington-post-la-dea-expulso-a-su-exdirector-en-mexico-por-mala-conducta-1135142482.html

'The Washington Post': la DEA expulsó a su exdirector en México por mala conducta

'The Washington Post': la DEA expulsó a su exdirector en México por mala conducta

El exdirector regional de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México, Nick Palmeri, fue destituido de su cargo, informó...

La oficina federal antidrogas estadounidense informó, sin precisar nombres, que un representante de su institución habría realizado una mala gestión de fondos, empleándolos para fines personales.En él, se agrega que supuestamente los recursos también se utilizaron para una fiesta de cumpleaños. Y, tras una segunda investigación, se decidió su remoción.Tras darse a conocer esta decisión, Nick Palmeri confirmó que él era la persona involucrada en esta querella."Criticó el comunicado, que dijo que 'afirma erróneamente que me sacaron de la DEA'. Su partida, escribió en un mensaje de WhatsApp, 'debe ser considerada como un retiro forzoso'", expuso en el diario estadounidense.Agregó que su remoción formaba parte de un "discurso mal concebido" y que los gastos solo fueron con motivos "profesionales".La historia detrás del casoDesde 2020, Palmeri era el encargado de supervisar las tareas regionales de la DEA desde la oficina de la Ciudad de México. Poco después, la pandemia de COVID-19 representó un problema para las personas que laboraban en el territorio mexicano.Según The Washington Post, "el virus se extendió por la oficina de la DEA en la ciudad de Mazatlán […], luego de que los empleados de la agencia celebraran reuniones en violación de los protocolos de salud de la Embajada, según cuatro funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Dos agentes [...] se enfermaron de manera tan grave que fueron trasladados a Estados Unidos". En ese instante, la sede de la agencia tuvo información de supuesta mala gestión y, en junio de 2021, pidieron a Palmeri que regresara a Estados Unidos.¿Qué tiene qué ver México?Una de las tareas esenciales de la agencia antidrogas estadounidense es frenar la distribución de consumo de fentanilo y México es uno de sus puntos a tratar, por lo que no contar con personal puede dificultar esta labor.Desde 2017, el incremento de tráfico de fentanilo fue en aumento, exponen cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la DEA.Tan solo en 2020, más de 56.000 personas fallecieron en Estados Unidos a causa de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, detallan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en su sitio web.En el caso de México, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas señala que 184 personas solicitaron tratamientos contra este enervante en 2021. Un año antes, solo fue una persona.A esto se suma la cantidad de fentanilo que se decomisa en el país. En 2021, tuvo un récord histórico; las autoridades federales recabaron más de 1.800 kilos.En lo que va del sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han incautado 6.273 kilogramos de fentanilo.

