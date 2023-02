https://sputniknews.lat/20230201/brasil-cree-naturales-las-demoras-para-cerrar-acuerdo-mercosur-ue-porque-es-complejo-1135248927.html

Brasil cree naturales las demoras para cerrar acuerdo Mercosur-UE porque es "complejo"

Brasil cree naturales las demoras para cerrar acuerdo Mercosur-UE porque es "complejo"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) llevará tiempo porque es "complejo", dijo en entrevista con... 01.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-01T01:17+0000

2023-02-01T01:17+0000

2023-02-01T01:17+0000

américa latina

libre comercio

brasil

mercosur

unión europea

tratado de libre comercio (tlc)

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/18/1134989317_0:129:2272:1407_1920x0_80_0_0_c980643bbecff1887bfb420bd802197b.jpg

Hace menos de 24 horas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE espera firmar el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) en julio. "Es uno de los acuerdos más importantes que tenemos. Hace ya mucho tiempo que estamos negociando. Las negociaciones tuvieron diferentes etapas. Nuestra evaluación es que faltan algunos puntos para terminar el acuerdo pero hemos hecho bastantes avances en las negociaciones. Ya se concluyeron las negociaciones principales, ahora faltan algunos puntos más de detalle para que se inicie el proceso de preparación de los textos, porque cada uno de ellos tiene que ser aprobado por cada uno de los congresos", agregó Cannabrava. Sin embargo, aseguró que durante la reunión que hubo entre el canciller alemán y el presidente brasileño, Lula da Silva, que se realizó el 30 de enero, "quedó claro" que "hay un ánimo de avanzar y un reconocimiento de que el acuerdo es importante". Equilibrio Cannabrava indicó que el objetivo es que el acuerdo "mantenga su equilibrio" para que haya un "balance entre las posiciones y sea benéfico para ambos lados". Ambos bloques firmaron dicho acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entró en vigor porque para ello se necesita la ratificación de todos los países miembro y hay posturas muy diversas dentro de la UE. A principios de octubre de 2020, el Parlamento Europeo votó en contra de la ratificación del acuerdo negociado, debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas medioambientales que recoge el pacto. En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado de libre comercio argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" y el Acuerdo de París contra el cambio climático.

https://sputniknews.lat/20230125/lacalle-pou-uruguay-pertenece-al-mercosur-pero-desea-un-bloque-moderno-flexible-abierto-al-mundo-1135039718.html

brasil

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

libre comercio, brasil, mercosur, unión europea, tratado de libre comercio (tlc), 📈 mercados y finanzas