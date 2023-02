https://sputniknews.lat/20230201/eeuu-empuja-al-mundo-al-armagedon-1135286064.html

EEUU empuja al mundo al Armagedón

EEUU empuja al mundo al Armagedón

Según Reuters, EEUU suministraría a Ucrania de proyectiles de largo alcance. La Unión Europea no está tan unida frente a Rusia. La presidenta de Honduras... 01.02.2023, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

eeuu

ayuda militar

ucrania

unión europea

xiomara castro

honduras

EEUU empuja al mundo al Armagedón

Occidente busca reventar todas las líneas rojasEEUU prepara un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania que incluiría el suministro de proyectiles de largo alcance por primera vez desde el inicio del conflicto con Rusia, según Reuters, que cita a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la situación.Previamente, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, instó a la OTAN a cruzar las líneas rojas e intensificar su apoyo militar a Ucrania suministrándole aviones de combate y misiles de largo alcance. Al respecto, el analista internacional Christian Lamesa advierte que "parece ser que Washington y la OTAN están probando la paciencia de Rusia".La Unión Europea no está tan unidaDesde que Rusia inició su operación militar especial en Ucrania, la prensa occidental destaca la unidad de los países europeos en su apoyo incondicional al régimen de Kiev. Pero, tras once meses de conflicto, algunos miembros de la bloque comunitario no parecen estar de acuerdo con el rumbo decidido en Bruselas.Y es que el presidente de Hungría, Viktor Orban, cree que Ucrania "es Afganistán ahora", por lo que hay que tratar de negociar la paz. Los ministros de defensa de Austria y Hungría anunciaron que están dispuestos a enviar ayuda humanitaria a Kiev, pero no armas. La misma posición fue ratificada por el presidente croata, Zoran Milanovic, que considera que los envíos de armas "no hacen más que prolongar la guerra".Xiomara Castro presenta reforma tributaria en HondurasAl presentar el informe de su primer año de Gobierno en un discurso por cadena nacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció una reforma tributaria. El objetivo no es implementar nuevos impuestos, sino evitar el abuso de los regímenes de exoneraciones.Si bien el Gobierno de Castro cuenta con un fuerte apoyo popular, según sondeos superior al 66%, la oposición criticó su primer año de gestión por no haber cumplido todas sus promesas de campaña. Libre, el partido de Castro, no cuenta con mayoría en el Congreso, por lo que le será difícil realizar las reformas propuestas.Al respecto, Gilberto Ríos Munguía, dirigente político del partido Libertad y Refundación [Libre], explica que "no se trata de repetir el modelo cubano o el modelo venezolano. Es el problema que se enfrenta inmediatamente se toma el poder, de tener independencia y de enfrentar el conflicto de clase social, de la élite que está ligada al narcotráfico".Migración menonita en América Latina: ¿una amenaza?El movimiento cristiano anabaptistas, conocido como menonitas, ha tenido constantes migraciones hacia América Latina, desde la década de 1970. Este grupo religioso es denunciado desde distintas partes del continente debido a sus prácticas deforestadoras, al igual que su agresividad hacia las comunidades indígenas u organizaciones ambientalistas.Hans Muñoz, administrador público e integrante del movimiento colombiano Vanguardia Nacional, un estudioso de esta comunidad religiosa, señala que "la situación en Suramérica es bastante compleja con los menonitas, sobre como ellos han invadido territorios, destruyendo otras culturas, en este caso las indígenas".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

