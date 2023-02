https://sputniknews.lat/20230201/el-kremlin-toda-la-infraestructura-militar-de-la-otan-opera-247-contra-rusia-1135260277.html

El Kremlin: toda la infraestructura militar de la OTAN opera 24/7 contra Rusia

Toda la infraestructura militar de la OTAN, incluida la inteligencia, opera 24 horas al día, 7 días a la semana, contra Rusia, declaró el portavoz de la... 01.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-01T09:55+0000

2023-02-01T09:55+0000

2023-02-01T10:31+0000

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

otan

europa

rusia

Asimismo, Peskov comentó las recompensas ofrecidas por la destrucción de tanques occidentales. "Tales iniciativas son una evidencia de la unidad y el deseo de todos por colaborar con la operación militar especial", puntualizó. Además, destacó, que el posible suministro estadounidense de misiles de largo alcance a Ucrania no cambiará el curso de la operación militar que continuará."Sí, esta es una forma directa de escalar las tensiones, de aumentar el nivel de escalada, lo vemos, requiere esfuerzos adicionales por nuestra parte. Pero una vez más, esto no cambiará el curso de los acontecimientos, la operación militar especial continuará", respondió Peskov a los periodistas.Ausencia de planes para negociarPeskov afirmó que no hay planes para entablar conversaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, y que el principal objetivo de Rusia ahora es la operación militar y el cumplimiento de sus objetivos. Al mismo tiempo, Peskov comentó la situación en torno al START. De acuerdo con él, EEUU da pocas señales de diálogo sobre el tratado, pero la continuación de su acción sigue siendo muy importante, ya que es casi el único que queda.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contuviera armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. La Cancillería rusa advirtió que los países de la OTAN estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que el suministro de armas a Ucrania desde Occidente no contribuía al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tendría un efecto negativo.

ucrania

