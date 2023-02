https://sputniknews.lat/20230201/el-papa-francisco-llama-a-no-considerar-africa-como-una-tierra-para-la-explotacion-y-el-saqueo-1135251929.html

El papa Francisco llama a no considerar África como una tierra para la explotación y el saqueo

De visita en la República Democrática del Congo, el líder de la Iglesia católica, el papa Francisco, llamó a dejar de asfixiar el continente africano y de... 01.02.2023, Sputnik Mundo

internacional

áfrica

república democrática del congo (rpc)

sudán del sur

papa francisco

vaticano

"No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África", expresó el religioso y consideró al país "lleno de vida (pero) golpeado por la violencia como un puñetazo en el estómago".La República Democrática del Congo, estimó Francisco, sufre conflictos internos y desplazamientos forzados, además de una explotación que calificó de terrible e indigna del hombre, y un genocidio olvidado."Tras el colonialismo político se ha desatado un colonialismo económico igualmente esclavizador", dijo en general sobre el África y aseveró que el país ha sido abundantemente depredado. "No es capaz de beneficiarse suficientemente de sus inmensos recursos".El mundo económicamente más avanzado que el continente africano, acusó el dirigente católico, ha cerrado los ojos, oídos y boca ante el dolor producido por la explotación de diamantes en la República Democrática del Congo."En nombre de la dignidad y del valor de los diamantes más preciosos de esta espléndida tierra, que son sus ciudadanos, quisiera invitarlos a todos a un reinicio social valiente e inclusivo", apuntó."Estoy con ustedes y acompaño con mi oración y cercanía todos los esfuerzos por un futuro pacífico, armonioso y próspero de este gran país, que Dios bendiga a toda la nación congoleña", agregó Francisco.Como parte de su visita a África, el papa también visitará Sudán del Sur, informó el Vaticano.

república democrática del congo (rpc)

sudán del sur

vaticano

áfrica, república democrática del congo (rpc), sudán del sur, papa francisco, vaticano