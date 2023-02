https://sputniknews.lat/20230201/una-mirada-profunda-y-desde-adentro-a-la-izquierda-de-el-salvador-1135272429.html

Una mirada profunda y desde adentro a la izquierda de El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El comandante 'Ramiro Vázquez', dirigente histórico del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tiene una serena...

"Yo creo —afirmó— que es importantísimo que las fuerzas progresistas y revolucionarias salgamos del luto de la derrota electoral. Ahí estamos revolviéndonos, y enfrentemos con franqueza los errores cometidos para que podamos precisar con claridad el camino a seguir". "Eso es importante para aclarar la cabeza y los liderazgos en esa dirección", agregó. Merino se sumó a la lucha antidictatorial en los años 70, fue secretario general de la Juventud Comunista y miembro de la comandancia de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), brazo armado del Partido Comunista, desde su creación el 24 de marzo de 1980. Después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la dictadura militar, fue diputado en el Parlamento Centroamericano, funcionario de gobierno y secretario de Organización del FMLN más de 10 años, hasta junio de 2019. A partir de esa vasta experiencia, señaló como lo más importante "toda la fuerza que el FMLN tiene acumulada, porque esa fuerza no se destruye… uno la siente, la percibe en el territorio". Señaló la necesidad de que el FMLN recupere su capacidad de acercarse al corazón de los salvadoreños, "cosa que perdimos con los 10 años de gobierno, que ya venían afectados por 30 años de ejercicio del poder municipal y legislativo, que nos alejaron de la gente". Otro asunto que apuntó como importante es que el actual trabajo del partido "permita que el FMLN recupere la humildad que perdió en su permanencia en cargos públicos, los cuadros, sus dirigentes, sus militantes, y volvamos a tener el chance de hablarle al corazón a la gente". "Eso requiere que nosotros volvamos al pueblo, a los barrios, a los cantones, a los caseríos, a las fincas, a las fábricas, a donde están los trabajadores, y reconstruyamos la fuerza social auténtica capaz de hacer temblar las calles de este país", subrayó. Actor de cambios Merino deseó también que el partido pueda "sostener y defender todo lo fabuloso que el FMLN significó para nuestro país, para nuestra gente". Manifestó que la guerra civil terminó con los Acuerdos de Paz en 1992, que "solo son comparables con la firma de la independencia de España en 1821". "Fuimos capaces de montar un gobierno que tuvo la valentía de transformar el presupuesto nacional y destinar el 51 por ciento a la inversión social… y eso permitió hacer que miles de salvadoreños pudieran vivir más dignamente", agregó. Merino sostuvo que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019, segundo del FMLN) es el menos corrupto de la historia del país. "Yo sé que habrá unos cuantos pícaros que se embolsaron plata, que hicieron cosas raras, pero al compararlo con todo lo que nos antecedió es totalmente distinto", señaló. Subrayó que Sánchez Cerén fue un presidente honrado, "salió pobre como entró al gobierno…, pero, a pesar de eso la propaganda imperial destruyó la imagen del presidente, de los ministros, de los funcionarios y del propio partido, al transformarnos en incompetentes, en incapaces y en ladrones". Abril de 2017 Abundando en su análisis, Merino recordó que a mitad del mandado de Sánchez Cerén, en abril de 2017, las encuestas ubicaban al partido en tercer lugar, después del entonces alcalde de la capital por el FMLN, Nayib Bukele, y segundo, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Sostuvo que es falso que la campaña de destrucción de la imagen del FMLN la hizo Bukele, actual presidente, y responsabilizó de esos actos a la entonces embajadora de Estados Unidos, Jean Manes. Agregó que en ese empeño participó "la oligarquía nacional, la derecha nacional, que con todos sus medios a disposición nos atacó brutalmente". Apuntó que a esos ataques se unieron "estos elementos de la pérdida de la humildad, que fue desastrosa en la relación del Frente con su pueblo... [y] el error que cometimos de ocultar las cosas buenas que hacíamos". "Digo —señalo— una política oficial desde el gobierno y desde Casa Presidencial. No difundíamos lo que hacíamos, porque casi llegamos a considerar que la propaganda era despilfarro, y que debíamos comprar más pastillas, más cosas para atender más las necesidades inmediatas de la gente". El experimentado dirigente opinó que en esas circunstancias el Frente necesitaba un viraje, una recomposición, pues tenía señales claras de la militancia del partido, "donde las prácticas que fuimos haciendo nos iban alejando de nuestra propia fuerza", dijo. En ese sentido señaló como otra debilidad de los 10 años de gobierno del FMLN fue no haber logrado cambiar la matriz histórica sembrada por la oligarquía en el sistema de educación para presentar a los combatientes revolucionarios como delincuentes. Merino afirmó que es necesario que estos temas sean conocidos, "porque yo creo que es importante ayudarle a los partidos revolucionarios de América Latina a que no comentan nuestros errores". "Estoy seguro que vamos a saber cumplir nuestro papel junto al pueblo, y que los hombres y mujeres del FMLN que son auténticamente revolucionarios nos vamos a encontrar en las mismas trincheras, sin dudas, y la unificación del Frente, de esa fuerza para revolucionar el Frente, va a hacer más rápido de lo que todo el mundo se imagina", subrayó. El FMLN se convirtió en partido legal después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y ganó las elecciones de 2009, con el periodista Mauricio Funes, y las de 2014 con Sánchez Cerén, pero perdió las del 3 de febrero de 2019, tercero con 14% de los votos, y las legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021, con el 6,9% de los sufragios.

