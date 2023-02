https://sputniknews.lat/20230202/atenas-refuta-las-acusaciones-de-turquia-de-amenazas-y-provocaciones-1135303954.html

Atenas refuta las acusaciones de Turquía de amenazas y provocaciones

ATENAS (Sputnik) — Grecia rechaza las acusaciones de Turquía de que Atenas amenaza a Turquía y la provoca, declararon las fuentes diplomáticas a la Agencia de... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Grecia, señalaron, no provoca ni amenaza a nadie, protege su soberanía y sus derechos soberanos que provienen del derecho internacional, derecho internacional del mar y tratados internacionales. De acuerdo con los interlocutores del medio, Ankara debe darse cuenta de que su "autoridad creciente" para el nivel global y regional no es un indicio positivo. "Es la 'autoridad creciente' del país la que realiza una política de revisión, amenaza con una guerra, reta todas las normas del derecho internacional, chantajea y crea discordia en las alianzas a las que pertenece, sobre todo en un momento crítico para la paz en todo el mundo", opinan las fuentes del medio. El 1 de febrero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró respondiendo a la pregunta sobre la postura de Atenas respecto a Ankara que es inaceptable y no responde al espíritu de la cooperación, busca la seguridad de Turquía, y Turquía no puede ser indiferente a eso. En diciembre de 2022 el Gobierno griego anunció su intención de ampliar de seis a 12 millas náuticas las fronteras de las aguas territoriales cerca de la isla griega de Creta, en el mar Egeo. El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, dejó claro que Ankara no autorizará esta ampliación ni siquiera en una milla, recordando la decisión del Parlamento turco de 1995, según la cual este caso se calificaría de una violación de la soberanía turca y un motivo para declarar la guerra.

