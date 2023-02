https://sputniknews.lat/20230202/es-retorica-y-diplomacia-los-planes-de-paz-para-ucrania-de-mexico-y-brasil-trascenderan-1135291198.html

"Es retórica y diplomacia": ¿los planes de paz para Ucrania de México y Brasil trascenderán?

"Es retórica y diplomacia": ¿los planes de paz para Ucrania de México y Brasil trascenderán?

México y Brasil han sido los dos países latinoamericanos que no solo han optado por una postura neutral ante el conflicto que se vive en Europa del Este, sino... 02.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-02T02:25+0000

2023-02-02T02:25+0000

2023-02-02T02:36+0000

américa latina

brasil

méxico

📰 conflicto en el este de ucrania

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1a/1135096031_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_bf79f3a3ece9e6412f8ffab95394566d.jpg

Por un lado, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, no solo ha rechazado la petición de EEUU de mandar armas a Kiev, sino que el mandatario ha propuesto crear un órgano internacional en el que participen varios países interesados en respaldar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Lula abogó por la construcción de un mecanismo de diálogo entre Moscú y Kiev tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, que había pedido que Brasil se comprometiera a enviar municiones. El gobernante brasileño, sin embargo, negó la petición y dijo que su guerra es contra el hambre, no contra Rusia."Brasil no tiene ningún interés en pasar municiones para que sean utilizadas en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz (...). Brasil no quiere tener ninguna participación [en este conflicto], aunque sea indirecta", sentenció Lula.De acuerdo con Penélope García Aranda, académica mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la postura de Brasil es diplomática y obedece a los principios de la política exterior de dicho país, pero además, destaca, es inteligente ya que el país latinoamericano, junto con el resto de la región, tiene la posibilidad de estrechar sus lazos económicos con China, un país cercano a Rusia. El otro país que también presentó un plan para la paz en Ucrania es México, en donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa la creación del Comité para el Diálogo y la Paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos, de ser posible, Narendra Modi, de la India, y el papa Francisco.El plan del mandatario busca, de acuerdo con lo explicado por el mismo, llegar a una tregua de al menos cinco años para evitar efectos económicos adversos. Al respecto, la especialista señaló que al proponer esto, México es fiel a sus política exterior de no intervención y pacifista y agregó que tanto López Obrador como Lula quedan bien parados a nivel global al apostar por el diálogo; sin embargo, es poco probable que los planes trasciendan. Y es que, explicó, detrás del conflicto en Europa del Este está Estados Unidos y el resto de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), países que, dijo, al parecer no están interesados en negociar. El próximo 24 de febrero se cumple un año desde el inicio de la operación militar especial para la desnazificación de Ucrania. Desde entonces, México, Brasil y el resto de los países de la región perteneciente a América Latina han optado por una postura neutral pese a las presiones de Washington y sus aliados.

https://sputniknews.lat/20230201/es-posible-que-lula-da-silva-consiga-crear-una-plataforma-de-negociacion-entre-rusia-y-ucrania-1135280926.html

brasil

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

brasil, méxico, 📰 conflicto en el este de ucrania, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania