"Ha sido una gran satisfacción": ellos son los mexicanos detrás de 'Pinocho' de Del Toro | Video

La versión del cuento italiano 'Pinocho' dirigida por el mexicano Guillermo del Toro fue nominada al premio Óscar en la categoría de mejor película animada... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Para Antonio Pedroche, ver su nombre en los créditos de la película le causó una emoción que llegó hasta las lágrimas. En una entrevista con Sputnik, el animador poblano confiesa que a pesar de que era consciente de la gran responsabilidad que conlleva trabajar para una producción del multipremiado Guillermo del Toro, no fue hasta que vio la película completa que se dio cuenta de la importancia de la película. Pedroche nació y estudió en el estado mexicano de Puebla, en donde comenzó su trabajo como diseñador y fue en la agencia donde arrancó su carrera que tenía una enorme facilidad para el trabajo artístico hecho con las manos. Fue ahí cuando comenzó su inquietud con el stop motion, la técnica que Del Toro uso para la ya premiada película. Se caracteriza por la grabación en video de imágenes, que son fijas, que grabadas unas tras otras van dando la sensación de que en realidad se está grabando una sola imagen que se está moviendo."Estuve a cargo de elementos y proyectos que se tenían que crear con las manos. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía una facilidad con las manos para poder trabajar materiales y herramientas, algo que no era común para la época", contó el artista. Fue justamente este don el que desarrolló en Pinocho, pues Antonio estuvo a cargo del diseño, la logística y el desarrollo de las maquetas que se utilizaron como escenario para grabar alrededor de cuatro minutos de la película. Las escenas en las que estuvieron involucrados decenas de artistas mexicanos fue la que corresponde al tema de la muerte y la antesala en el limbo a cargo de los conejos."Ha sido una gran satisfacción", respondió Antonio tras ser cuestionado sobre su sentir al trabajar en una producción de Guillermo del Toro y luego de ver el trabajo realizado en el Taller del Chucho, una agencia impulsada por el mismo cineasta mexicano en conjunto con la Universidad de Guadalajara, su estado natal. Angélica Lares, directora del Taller del Chucho, señaló en una entrevista con Sputnik que el trabajo fue 100% colectivo, pues la Segunda Unidad de Producción estuvo conformado por decenas de personas especializadas como maquetistas, posproductores, animadores y fotógrafos. De acuerdo con Lares, una de las cosas positivas que dejó Pinocho es elevar la técnica del stop motion, pues aunque en el nicho del cine Guadalajara es un lugar mundialmente reconocido, lo cierto es que la película Del Toro ha hecho que los ojos del mundo entero volteen hacia la capital jalisciense en donde, asegura, hay mucho talento. El stop motion, agrega, es una disciplina que tiene una base muy artesanal, pues los escenarios, las escalas y todo lo que implica hacer una escena se hace principalmente con las manos. Para hacer un segundo de stop motion, detalló, se necesitan tomar 24 fotografías. Previo a su nominación al Óscar, Pinocho ganó dos Globos de Oro, premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, como mejor animación y mejor banda de sonido.

