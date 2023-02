https://sputniknews.lat/20230202/que-es-la-alianza-para-la-prosperidad-economica-de-las-americas-que-anuncia-eeuu-1135293710.html

Qué es la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que anuncia EEUU

Los Gobiernos de EEUU y 11 países de América Latina y el Caribe firmaron la declaración conjunta de inauguración de la alianza regional para "promover el... 02.02.2023, Sputnik Mundo

A pocos días de concluida la VII Cumbre de jefes de Estado de la CELAC en Buenos Aires, la cual fijó estándares para la integración regional, con anuncios como la creación de una moneda común para las principales potencias de América del Sur como Brasil y Argentina, Estados Unidos en conjunto con otros 11 países de la región anunciaron el acuerdo denominado Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP, por su sigla en inglés).Nacida bajo el alero de la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad californiana de Los Ángeles en junio de 2022, y presentada mediante la declaración conjunta del pasado 27 de enero, la APEP busca promover "el bienestar y la seguridad económica sostenible de nuestros pueblos".El acuerdo propiciado por los EEUU, a imagen y semejanza de anteriores proyectos hemisféricos estadounidenses como el ALCA de George W. Bush y la Alianza Igualitaria de Barack Obama, reconoce a "la imparcialidad y la competitividad en mercados abiertos", como "esenciales para la vitalidad de nuestras instituciones democráticas, y (...) la lucha contra la corrupción".¿Exclusiones arbitrarias?La alianza excluye a países de la región, importantes en términos políticos y económicos, como Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay en el Cono Sur, y del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras."Entiendo que Venezuela no esté incluido, entiendo que tampoco esté incluido Nicaragua, o no esté incluido Bolivia, por las diferentes posiciones encontradas que tienen, pero Paraguay es muy llamativo que no esté incluido. ¿Cuál es la razón?, cuando que siempre se ha tenido una relación estrecha y hoy en día en varias oportunidades escuché al embajador hablar de una alianza con el Paraguay. Es llamativo", apuntó el excanciller paraguayo Eladio Loizaga a La Nación.Consultado sobre la ausencia de 23 de los 35 países de América y el Caribe en la APEP, José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de EEUU, dijo que "las puertas están abiertas"."Lo primero es desarrollar un marco que refleje un nivel de ambición entre los países socios y que luego se podrán adherir más países (...) que compartan nuestra visión de un hemisferio más próspero y más democrático", explicó Fernández."Va a haber países que no cumplan con eso, pero la gran parte de nuestros vecinos en América Latina están más que bienvenidos a ser parte", enfatizó.

