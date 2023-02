https://sputniknews.lat/20230202/the-times-berlin-no-descarta-autoria-de-un-pais-occidental-de-ataque-a-nord-stream-1135322843.html

'The Times': Berlín no descarta autoría de un país occidental de ataque a Nord Stream

'The Times': Berlín no descarta autoría de un país occidental de ataque a Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — Alemania está abierta a la hipótesis de que un Estado occidental haya sido responsable de las explosiones en los gasoductos Nord Stream con... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Agrega, citando a un exasesor del departamento de energía estadounidense, que no es "sorprendente" que continúe el proceso de investigación sobre los ataques a los gasoductos. Precisa que las indagaciones bajo el agua siempre necesitan mucho tiempo y en un caso como este, puede que nunca encuentren pruebas concluyentes. El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, anunció que su país no permitiría a Rusia participar en la investigación. El pasado 15 de diciembre, el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia aún no sabe nada sobre las conclusiones de la investigación de los atentados contra los Nord Stream.

