https://sputniknews.lat/20230203/estas-maniobras-navales-con-misiles-hipersonicos-rusos-tsirkon-reuniran-a-tres-socios-del-brics-1135335234.html

Estas maniobras navales con misiles hipersónicos rusos Tsirkon reunirán a tres socios del BRICS

Estas maniobras navales con misiles hipersónicos rusos Tsirkon reunirán a tres socios del BRICS

Rusia, Sudáfrica y China realizarán ejercicios navales conjuntos entre el 17 y el 27 de febrero, con la participación de la fragata Almirante Gorshkov y... 03.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-03T00:14+0000

2023-02-03T00:14+0000

2023-02-03T00:14+0000

defensa

brasil

sudáfrica

rusia

china

brics

🛡️ industria militar

tsirkon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/04/1134319395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e31bc5b8fbbb7af4c674ffab093672cb.jpg

Los próximos ejercicios navales reunirán a tres socios BRICS, dejando fuera solo a la India y Brasil. De acuerdo con al analista y consultor militar Pedro Paulo Resende, la India tiene dificultades para participar en iniciativas como esta, debido a sus diferencias militares con China. La ausencia de Brasil, añadió, es más difícil de justificar. Al igual que Sudáfrica, Brasil también ha adoptado una posición neutral en relación con el conflicto de Ucrania y está muy interesado en desarrollar capacidades navales.Por su parte, el especialista militar y oficial de reserva de la Armada de Brasil, el comandante Robinson Farinazzo, dijo a Sputnik que el problema podría revertirse con una planificación integrada entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, que permita a la Marina preparase para este tipo de ejercicios en tiempo y forma. Para el comandante, el nuevo gobierno brasileño debe retomar los proyectos de cooperación dentro de los BRICS, incluso en el área de defensa. "Brasil puede llegar incluso tarde a los BRICS, pero inevitablemente llegará. Los BRICS son nuestro destino natural", concluyó el experto militar.Rusia y China, a la vanguardia en misiles hipersónicosEntre el 17 y el 27 de febrero, Sudáfrica, China y Rusia realizarán ejercicios militares conjuntos cerca de las ciudades portuarias de Duban y Richards Bay, en la costa este de Sudáfrica. Rusia anunció la participación de gigantes en su armada, como la fragata Almirante Gorshkov, que estará armada con misiles hipersónicos Tsirkon. De acuerdo con Farinazzo, se trata de una de las armas más modernas del mundo contemporáneo. Los misiles hipersónicos alcanzan velocidades de hasta nueve veces la velocidad del sonido y alcanzan objetivos en un radio de hasta 1.000 kilómetros. En la actualidad, ningún país ha logrado desarrollar sistemas de defensa eficientes contra estos misiles. En palabras de Farinazzo, actualmente, Rusia y China están a la vanguardia de la producción y despliegue de misiles hipersónicos, "pero se cree que Rusia tiene la ventaja en términos de plataformas". Precisó que la dificultad estadounidense no estará necesariamente en desarrollar la tecnología, sino en defender su flota naval de los misiles hipersónicos en teatros de guerra como Taiwán, en el mar de China Meridional. "Lo que preocupa a los capitanes y almirantes de la Marina de EEUU, es que hoy no hay defensa de la flota contra estas armas, especialmente en el mar Sur de China, que es importante por el tema de Taiwán", dijo Farinazzo. "Si la flota estadounidense llega allí, China está en condiciones de removerla completamente". Sudáfrica bajo presión La participación de Sudáfrica en los ejercicios navales conjuntos, al lado de potencias hipersónicas como Rusia y China, no sorprendió a Pedro Paulo Resende. Para Resende, Sudáfrica "cuenta con una Armada muy competente, calificada y bien equipada para la protección de sus zonas económicas exclusivas, que son extremadamente ricas, no solo en petróleo, sino en polimetálicos". Sin embargo, la decisión del país africano provocó la ira de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que el país norteamericano "está preocupado por cualquier país que realice ejercicios con Rusia", de acuerdo con la agencia Reuters. Al respecto, el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Diego Pautasso, aseguró que "la crítica de Washington se refiere a todo movimiento geopolítico que tense las estructuras hegemónicas de poder bajo su dirección". Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, defendió la elección de su país y dijo que la realización de ejercicios militares sigue el "curso natural de la relación" entre socios. Mientras que Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, señaló que el país que gobierna adoptó una posición de neutralidad en relación al conflicto ucraniano.

https://sputniknews.lat/20230123/lavrov-las-amenazas-de-eeuu-a-otros-paises-por-cooperar-con-rusia-cruzan-todas-las-lineas-rojas--1134937117.html

https://sputniknews.lat/20230125/la-fragata-rusa-almirante-gorshkov-ensaya-el-uso-de-los-misiles-hipersonicos-tsirkon-en-el-1135017512.html

https://sputniknews.lat/20230123/sudafrica-afirma-que-los-brics-juegan-rol-importante-en-reforma-de-seguridad-internacional-1134936328.html

brasil

sudáfrica

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, sudáfrica, rusia, china, brics, 🛡️ industria militar, tsirkon