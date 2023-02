https://sputniknews.lat/20230203/evaluan-la-eficacia-de-las-posibles-sanciones-contra-los-productos-petroliferos-rusos-1135362603.html

Evalúan la eficacia de las posibles sanciones contra los productos petrolíferos rusos

Así, el tope de precios fue "inventado por burócratas licenciados en finanzas. Ninguno de ellos entiende realmente los mercados del petróleo", citó la cadena a Paul Sankey, presidente y principal analista de Sankey Research. Asimismo, él calificó la medida como una "bomba total, que fracasó por completo".Sankey subrayó que, en la realidad, el suministro de crudo ruso no se ha interrumpido y "han mantenido las exportaciones en niveles altos".Sin embargo, lo que cambió es el precio del petróleo ruso Urals que ha caído después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Así, en enero de este año cotizaba a 49,48 dólares por barril, según Reuters. Esta cifra es inferior al precio máximo de 60 dólares fijado por la UE y el G7.Los productos petrolíferos refinadosLa cadena también preguntó a Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis Vanda Insights, sobre nuevas medidas anunciadas por el bloque. La analista se mostró escéptica sobre las próximas restricciones a los productos petrolíferos refinados rusos.Según Hari, el petróleo ruso se abrirá camino en los mercados que "aún le dan la bienvenida", como China y la India."China y la India se han beneficiado bastante el año pasado de los precios fuertemente rebajados del crudo ruso y lo mismo va a ocurrir con los productos refinados rusos", señaló Hari.Tanto China como la India han aumentado sus compras de petróleo ruso tras febrero del año pasado.Por su parte, Sankey enfatizó además que "las amistades petroleras son grasientas" y que aún quedan muchas posibilidades para Moscú para mover el petróleo ruso por el mundo sorteando los topes de precios.Al comentar el levantamiento de las restricciones en China, Hari afirmó que es poco probable que esto influya en los precios del petróleo a corto plazo. La experta subrayó que no cree que los precios del petróleo alcancen pronto los 100 dólares por barril como consecuencia de la reapertura de China, pero que podría afectar al mercado de forma más gradual. Todavía existe un alto grado de incertidumbre en torno a la demanda de petróleo de China, añadió."El impulso inicial de la demanda china es evidente. Estamos viendo que se producen muchos viajes nacionales e internacionales... eso es positivo para el combustible de aviación. Pero, ¿cuándo volverá a cobrar impulso la economía china? Creo que ésa es una gran pregunta", concluyó.A finales de enero, trascendió que la Unión Europea está planeando prohibir a partir del 5 de febrero las importaciones de productos petrolíferos refinados de Rusia. Así, la Comisión Europea (CE) presentó una propuesta de precio máximo de 45 dólares por barril para los productos petrolíferos rusos rebajados, como el fuelóleo.A inicios de diciembre, el bloque —junto con sus aliados del G7 y Australia— ha establecido un tope de precios para el crudo ruso transportado por mar a 60 dólares por barril.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. Putin promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios. Ahora los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones impuetas. Putin afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas. Según él, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito..

