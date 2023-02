https://sputniknews.lat/20230203/rusia-alerta-que-el-embargo-a-derivados-del-petroleo-causara-mayor-desequilibrio-en-los-mercados-1135358154.html

Rusia alerta que el embargo a derivados del petróleo causará mayor desequilibrio en los mercados

MOSCÚ (Sputnik) — El embargo de la Unión Europea (UE) a los productos petroleros rusos provocará un mayor desequilibrio en los mercados energéticos globales... 03.02.2023, Sputnik Mundo

No obstante, el Kremlin tiene una actitud negativa ante el embargo de la UE a los productos petrolíferos rusos y está tomando medidas para cubrir los riesgos asociados al mismo, enfatizó el portavoz."Negativamente, ya hemos hablado de ello... Pero, naturalmente, tomamos medidas para cubrir nuestros intereses contra los riesgos que surgen en este sentido", dijo.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la UE y Australia, se negaron desde el pasado 5 de diciembre a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril.El límite prohíbe a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos, como seguros, intermediación y asistencia financiera, necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Además, desde el 5 de diciembre, la UE dejó de importar el petróleo procedente de Rusia, transportado vía marítima. En respuesta, Rusia prohibió desde el 1 de febrero de 2023 las exportaciones de petróleo a los países que adopten el límite a los precios.La situación en CrimeaУдалить ссылкуLa seguridad de la península está organizada de forma fiable, mientras que Donbás aún no está totalmente protegida, por lo que la operación especial continúa, indicó Peskov.Anteriormente, el ministro del Interior en funciones en Ucrania, Ígor Klimenko, declaró que su Ministerio había empezado a formar brigadas de asalto de militares, policías y guardias fronterizos para tomar Crimea y Donbás."Donbás aún no está totalmente protegido y, por lo tanto, se está llevando a cabo una operación militar especial. En realidad, tenemos que proteger a las personas que viven allí. Hasta ahora este objetivo no se ha alcanzado plenamente. Aún está por hacer. Crimea, al igual que Donbás, es una región de Rusia, por lo que la seguridad de Crimea también está garantizada de forma fiable", dijo Peskov.Relaciones con SerbiaRusia valora sus relaciones con Serbia y espera que se desarrollen en una dirección ascendente, declaró Peskov.Anteriormente, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que no sabía cuánto tiempo más podrían aguantar las autoridades del país sin imponer sanciones a Rusia, pero que intentaría aguantar todo lo posible.Asimismo, aseguró que el Kremlin es muy consciente de la presión ejercida por Occidente sobre Belgrado y de los esfuerzos que Serbia tiene que soportar."Somos muy conscientes de la presión sin precedentes ejercida sobre los dirigentes serbios por el colectivo occidental, y somos muy conscientes del coste y los esfuerzos que los dirigentes serbios han podido resistir hasta ahora", concluyó.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo, y las sanciones aprobadas por Occidente y sus aliados ya asestaron un serio golpe a toda la economía mundial.

