"Hay indecisión en cómo responder al globo": un incidente raro vuela los planes de EEUU en China

"Hay indecisión en cómo responder al globo": un incidente raro vuela los planes de EEUU en China

El titular del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, determinó cancelar una visita que tenía agendada a China

El Departamento de Defensa convocó a una reunión urgente luego de identificar el sobrevuelo de un dispositivo chino en el territorio de Montana, fenómeno que fue reconocido por Pekín y que atribuyó a un desvío del artefacto a causa de fuertes vientos.El Pentágono determinó no derribar el aerostato para evitar afectaciones civiles por el despliegue de residuos. En tanto, Feingold consideró que la decisión de Blinken parece exhibir indeterminación en Washington ante el episodio."Mirando esto desde fuera de la Administración Biden, parece que hay indecisión en cómo responder al globo", estimó el analista, radicado en Taipéi."La Administración Biden decide posponer el viaje a China del secretario de Estado Blinken. Habrá muchos integrantes del Congreso que cuestionarán por qué el equipo de Biden no tuvo una respuesta más firme y más temprana", añadió."La política exterior de la administración Biden parece creer todavía que el diálogo de alto nivel con China es importante incluso cuando las relaciones se han agriado, así que es probable que haya algo de decepción, por lo que no habría oportunidad para un encuentro cara a cara", añadió.A finales de 2022, Estados Unidos reconoció que evalúa a China como su principal desafío para el futuro en mediano plazo, además de que en los últimos años ha tenido un enfrentamiento comercial en distintos niveles, mediante sanciones, reservas a empresas chinas y otras medidas.Además, China acusa a Estados Unidos de propiciar hostilidades debido a sus despliegues militares estratégicos en regiones aledañas al territorio chino, además del respaldo de algunas autoridades norteamericanas a Taiwán, como el caso del aterrizaje de la entonces titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en Taipéi en agosto de 2022.De acuerdo con el Banco Mundial, China y Estados Unidos concentran los dos Productos Internos Brutos (PIB) más grandes de todo el planeta, mientras que líderes como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evalúan que China se convertirá en la principal fuerza económica del mundo hacia 2050.La expectativa de que Washington y Pekín lleguen a acuerdos sustanciales en torno a desacuerdos del pasado, como el movimiento de Pelosi, está suspendida por ahora, valoró Feingold.Aunque el analista no descartó que el encuentro bilateral que encabezaría Blinken se reanude, por ahora es muy pronto para especular cuándo podría ocurrir.Feingold también distinguió que una vez que la Cámara de Representantes concentra mayoría del Partido Republicano, opositor a Biden, ese poder ejercerá presión contra la Casa Blanca por la relación estadounidense con China. "La Administración Biden no podrá ignorar la presión que ejercen los republicanos de la Cámara de Representantes en cuestiones relacionadas con China, por lo que habrá que estar atentos a las propuestas legislativas sobre diversos aspectos de la relación bilateral. Sigue existiendo la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, visite Taiwán, a pesar de que declaró a los periodistas que no hay planes de hacerlo por el momento, o bien, podría haber otras acciones relacionadas con Taiwán que EE.UU. tome y que enfaden a China".El analista también consideró que es probable que Estados Unidos busque sumar a otros países a sus restricciones contra la producción tecnológica china, con lo que intenta moderar su influencia."La Administración Biden, por su parte, seguirá trabajando para persuadir a otros países de que se sumen a las restricciones a la exportación de tecnología y a otras iniciativas destinadas a contrarrestar la influencia de China, como las negociaciones del Marco Económico Indo-Pacífico. En general, sin embargo, muchas de las cosas que hace la Administración Biden dirigidas a China avanzan lentamente, por lo que la Administración Biden seguirá siendo criticada", finaliza.

