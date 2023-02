https://sputniknews.lat/20230204/cachetazo-de-turquia-le-sacude-las-muelas-a-eeuu-1135381476.html

Cachetazo de Turquía le sacude las muelas a EEUU

Cachetazo de Turquía le sacude las muelas a EEUU

04.02.2023

qué pasa

turquía

suecia

otan

Cachetazo de Turquía le sacude las muelas a EEUU Cachetazo de Turquía le sacude las muelas a EEUU

Turquía, llave indispensable para EEUUSe puede decir más alto, por supuesto. Pero no más claro, ni más directo. Es una realidad que desde hace mucho tiempo ya que Turquía se le paró de manos a EEUU y está dispuesta siempre a llegar hasta el final para lograr sus objetivos geopolíticos y económicos mediante negociaciones, sabiendo que es una llave fundamental a nivel global por la ubicación estratégica del país.En este sentido, están quienes dicen que las grandes verdades se dicen en broma. Un enunciado que lleva a mucha gente al límite de pensar que, en realidad, las bromas no existen, a lo que muchos otros responden: las bromas, sin más, existen, y no tienen por qué ser todo el tiempo una gran verdad disfrazada.Aclarado esto, hay un viejo refrán de la geopolítica que dice que en el único país del mundo donde no hay golpes de Estado, es en EEUU, porque en EEUU no hay una Embajada de EEUU. Lejos de ser una broma, aunque cause risas la primera vez que se escucha, es una radiografía integral de lo que es el 'modus operandi' de la política exterior de la Casa Blanca, toda vez que el Gobierno de algún país en concreto, o países, no le resulta cómodo a sus intereses. Dicho de otra forma, que no le dice que 'sí a todo'.Y precisamente uno de esos casos en la actualidad es el de Turquía, cuyo ministro del Interior, Suleyman Soylu, demostró que llama a las cosas por su nombre y no tiene pelos en la lengua al dirigirse en una intervención pública al embajador de EEUU en Turquía, Jeffrey L. Flake, según informa la agencia turca Anadolu."Se lo digo desde aquí al embajador estadounidense: sé qué es lo que has hecho escribir, a qué periodistas. Quita tus sucias manos de Turquía. […]Turquía tiene este infortunio: todo embajador estadounidense que llega a Turquía se apresura a plantearse cómo puede fomentar un golpe, cómo puede perjudicar a Turquía. Desde hace años es uno de los infortunios más importantes de Turquía, todo viene de ahí. Reúne a los demás embajadores y les susurra consejos", denunció el ministro.La constataciónUnas declaraciones que se producen un día después de que Turquía convocara a los embajadores de nueve países occidentales para criticar su decisión de cerrar temporalmente sus respectivas misiones consulares y emitir alertas de seguridad tras las recientes quemas de copias del Corán en países europeos.Y por si hubiera dudas, estos dichos del ministro Soylu se pueden constatar, sin ir muy lejos, en una carta conjunta que 29 senadores estadounidenses, demócratas y republicanos, enviaron este jueves al presidente Joe Biden en la que piden que se retrase la venta de cazas F-16 a Turquía hasta que Ankara ratifique las solicitudes de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, según un comunicado publicado por la congresista Jeanne Shaheen. Lo que comúnmente se conoce como chantaje."La sensación es que Turquía está un poco dudando a qué bloque geopolítico apuntarse. Por un lado, está la OTAN, y por otra parte tampoco tiene malas relaciones con Rusia. Evidentemente este tipo de actuaciones de prepotencia de EEUU, lo único que pueden hacer es desviar la balanza hacia otro lado", advierte Josep Alsina, analista internacional, director de las revistas Nihil Obstat y La Emboscadura, y vocal de la Junta de Somatemps.

turquía

suecia

