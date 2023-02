¿Qué es el cabotaje y por qué lo está proponiendo AMLO?

https://sputniknews.lat/20230204/que-es-el-cabotaje-y-por-que-lo-esta-proponiendo-amlo-1135387683.html

Desde el Palacio Nacional durante la mañanera el presidente acusó que viajar a otros estados del país es muy costoso y más si el boleto se compra unos días antes del traslado "es como ir a Europa". ​El presidente de México había presentado ya una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil para flexibilizar las oportunidades de aprovechamiento del espacio aéreo en favor de aerolíneas extranjeras, en una práctica conocida como cabotaje.El documento legal, emitido por el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde 1995, define al cabotaje como el "transporte aéreo mediante remuneración o cualquier otro tipo de contraprestación onerosa, de pasajeros, carga, correo o una combinación de estos entre dos o más puntos en territorio nacional".El proyecto de ley impulsado por Andrés Manuel López Obrador propone precisamente permitir el cabotaje, actualmente sancionado en el artículo 14 del texto legal. Con ello, se permitiría a aerolíneas extranjeras que arriben a México desde una ruta internacional, emprender otro vuelo a un destino dentro del mismo país.El mandatario envió la iniciativa al Congreso de la Unión bajo la justificación de que con una reglamentación y supervisión adecuadas el cabotaje podría fomentar la competencia en el sector aeronáutico debido a la llegada estratégica a México de líneas aéreas comerciales de otros países.Actualmente, el artículo 17 bis de la legislación vigente prohíbe explícitamente el cabotaje en el espacio aéreo mexicano. "Los propietarios extranjeros de aeronaves no mexicanas destinadas para uso particular tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje", expone la ley."Únicamente el permisionario mexicano que preste servicio de transporte aéreo internacional bajo la modalidad de taxi aéreo o de fletamento puede transportar entre dos o más puntos en territorio nacional a los pasajeros, carga, correo o una combinación de estos que hayan embarcado en un punto en el extranjero", abunda.No obstante, la ley mexicana en materia de aviación está homologada con el Convenio de Chicago de 1944, del que derivó la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), a su vez generadora de las libertades del aire para la operación de aerolíneas en distintos territorios.De avanzar el proyecto de ley de López Obrador, México avalaría la octava libertad del aire, que precisamente valida el cabotaje. Una política reconocida como de cielos abiertos es precisamente la que implementa todas las libertades del aire, un total de nueve, según recuerda la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil del Gobierno de Paraguay.Dado que las libertades quinta, sexta, séptima, octava y novena engloban motivaciones comerciales, no cuentan con una aceptación homogénea en la comunidad internacional, usualmente por criterios nacionales de protección de los intereses de la industria aeronáutica local sobre avances extranjeros, recuerda un artículo de Forbes México firmado por Emmanuel Carrillo.La iniciativa del presidente mexicano defiende que el cabotaje podría fomentar la competencia aeronáutica y, por lo tanto, contribuir al desarrollo del espacio aéreo del país latinoamericano, así como de terminales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), impulsado por su administración."Se propone dar facultades a las autoridades administrativas para permitir el cabotaje de las líneas extranjeras nacionales cuya ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano que cuenten con las especificaciones requeridas para brindar dicho servicio, esto es, capacidad técnica y operativa acreditable", expone el proyecto legislativo de López Obrador.

