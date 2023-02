https://sputniknews.lat/20230205/un-exoficial-de-inteligencia-iraqui-revela-como-eeuu-preparo-la-invasion-del-2003-1135400397.html

Un exoficial de inteligencia iraquí revela cómo EEUU preparó la invasión del 2003

Un exoficial de inteligencia iraquí revela cómo EEUU preparó la invasión del 2003

Aseguró que el falso discurso del secretario de Estado de EEUU Colin Powell, sobre la producción de armas biológicas por parte de Irak, fue la culminación del complot estadounidense contra Bagdad. Hasta ese momento, varias inspecciones de la ONU habían acudido al país de Oriente Medio y más tarde se supo que habían transmitido todos los datos necesarios para preparar el montaje de las probetas, así como la posterior invasión."No solo se entregó a EEUU sino también al Reino Unido. Sin embargo, a varios países árabes, por ejemplo, no les convencieron los argumentos de los estadounidenses. Solo Occidente les creyó. No obstante, en esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU no lograron una resolución para introducir tropas en Irak. Pero, ciertamente, el día se convirtió en un punto de no retorno", expresó Jaled Douri.El exoficial recordó las palabras del entonces primer ministro británico, Anthony Blair, de que Bagdad era capaz de preparar sus misiles con cabezas químicas y biológicas y lanzar un ataque a Londres en 40 minutos.El político subrayó que la ayuda de la ONU para impedir la invasión a Irak no funcionó, Estados Unidos era mucho más fuerte y contundente en sus acciones."En cuanto a EEUU admitió que había entrado en Irak y que ahora controlaba todo su territorio, el Consejo de Seguridad de la ONU empezó a ocuparse de la nueva situación y envió a su representante a Irak. Pero, ¿qué podía hacer allí contra los estadounidenses? Por supuesto, no podía hacer otra cosa que crear una apariencia de pacificación", manifestó.Asimismo, comentó la existencia de laboratorios de armas biológicas sobre las cuales informó a Alemania un espía iraquí. En su opinión, la inteligencia alemana no confiaba realmente en las palabras de Janabi, a quien habían reclutado previamente. "Pero transmitieron esa información a los estadounidenses. Había un pretexto conveniente para la invasión. Tras la guerra, Yanabi regresó a Irak y admitió públicamente que toda la información que transmitió entonces era producto de su imaginación y falsa. Eso fue en 2011. En cualquier caso, no se puede argumentar que fueron las mentiras de Janabi las que destruyeron Irak, esto fue utilizado por Occidente", expuso Jaled Douri.En sus palabras, la invasión de Irak fue el primer símbolo de un mundo unipolar y de la hegemonía estadounidense.En cuanto a los beneficios que obtuvo Washington aseguró que EEUU mantuvo a todas las élites políticas bajo su influencia, la invasión llegó a su fin, pero el protectorado no."Estados Unidos ha recibido dinero de la reventa del petróleo iraquí y sigue recibiéndolo. No están contentos con la creciente influencia de Irán en el país porque nos miran como si fuéramos una colonia. Pero no son bienvenidos aquí, los iraquíes dicen en todos los foros posibles que EEUU actuó imprudentemente y destruyeron la soberanía de Irak", concluyó.

