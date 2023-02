El canal español 'La Sexta' difunde 'fake news' sobre ataques en Donetsk | Video

En @sextaNoticias acaban de usar lo ocurrido ayer en Donetsk para que parezca un ataque ruso.

No solo no dicen que fue ataque ucraniano sino que mantienen el titular de "Rusia no cesa en sus ataques".

No tenéis ninguna ética @sextaNoticias sois unos cobardes y miserables. https://t.co/xmF8CEZaHl pic.twitter.com/yOwNxFpr3y