Los 'Topos': conoce al grupo de rescate mexicano que nació de la tragedia y ahora ayudará en Turquía

Los 'Topos': conoce al grupo de rescate mexicano que nació de la tragedia y ahora ayudará en Turquía

Durante al menos 15 días, los Topos mexicanos estarán brindando su apoyo en Turquía, país donde el pasado 6 de enero se registraron dos movimientos telúricos de 7,8 y 7,5 de intensidad cobrándose la vida de más de 4.000 personas. Los hechos, que también afectaron seriamente a Siria, fueron calificados por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como "una de las mayores catástrofes" del mundo.Sputnik entrevistó a Iván Barrientos Salas, integrante desde hace más de 15 años de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, A.C. y explicó el trabajo que realiza este grupo mexicano reconocido ya a nivel mundial. La tragediaEran las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 cuando la tierra tembló. Un terremoto de 8,1 en escala de Richter sacudió a México. El epicentro fue Caleta de Campos, en el estado de Michoacán, y de acuerdo con expertos de la universidad, el terremoto fue descomunalmente fuerte debido a que el sismo liberó mucha energía en dirección al Valle de México, es decir, la capital mexicana y el Estado de México.De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la energía liberada durante el movimiento telúrico fue equivalente a la de todos los temblores que ocurren en el mundo en un año promedio.Los reportes indican que el terremoto fue largo porque duró alrededor de tres minutos, los cuales bastaron para derrumbar decenas de edificios y dejar al menos 3.192 muertes, según cifras oficiales. A partir de esta tragedia surgió el grupo los Topos. En una entrevista con Sputnik, Barrientos Salas explicó que las autoridades mexicanas se vieron totalmente rebasadas luego del fuerte terremoto por lo que los ciudadanos se dieron a la tarea de ser ellos mismos quienes rescataran a las personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros. Desde ese entonces, los Topos no han frenado su labor y han asistido a los eventos más trágicos que han azotado no solo a México, sino al mundo. Su presencia en el mundoAl igual que los tálpidos, los Topos mexicanos se han hundido bajo la tierra y los escombros en busca de vidas humanas, o bien, para rescatar el cuerpo de personas que hayan quedado atrapadas en sismos, huracanes o deslaves. Su labor no solamente es famosa en su país, pues la brigada ha participado en labores de rescate en Haití, en donde en 2010 se registró un devastador terremoto que se cobró la vida de más de 220.000 personas y dejó sin hogar a más de un 1,5 millones de habitantes; también estuvieron en Nepal, país que en 2015 registró un terremoto que se cobró la vida de más de 8.000 personas; así como ayudaron en Indonesia tras un tsunami en 2004. Por su valiente y noble labor, en 2010 los Topos recibieron la Medalla al Mérito de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados. Héroes sin capa (y sin paga)La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, A.C., su nombre oficial, no recibe paga alguna por su labor, la cual se realiza gracias a un autofinanciamiento y algunas donaciones. Iván Barrientos Salas, detalló a Sputnik que para unirse al grupo es necesario tener al menos estudios de preparatoria y alguna otra profesión u oficio, pues la labor es totalmente voluntaria. Los Topos se capacitan con otras instituciones como la Marina, el Ejército e incluso la Guardia Nacional, además de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del Sistema de Naciones Unidas (OCHA). Iván Barrientos Salas es una de las 15 personas que viajará rumbo a Turquía el miércoles 8 de febrero para ayudar a recuperar los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

