Zelenski: el farsante héroe de 'selfies' y pantalla verde

"No tengo miedo". Esas fueron las palabras de Volodímir Zelenski en marzo del año pasado, luego de que el entonces primer ministro de Israel Naftali Bennett le... 07.02.2023, Sputnik Mundo

El farsante y su comparsaBien escondido, temeroso y con pánico. Así estaba el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en marzo del 2022, cuando apenas iniciaba la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Estaba seguro de que sus días sobre la faz de la tierra estaban contados. Entonces, surgió una conversación entre Bennett y Putin, donde el entonces líder israelí se mostró insistente en esa cuestión."¿Tienes intención de matar a Zelenski?", preguntó el líder israelí al presidente ruso y la respuesta fue: "No mataré a Zelenski'". Entonces, Bennett se mostró insistente sobre el asunto y pidió a Putin su compromiso y su palabra de caballero, a lo que Putin volvió a contestar: "No mataré a Zelenski".Tras la conversación, Bennett fue corriendo con el 'chisme' a su par del régimen nazi de Kiev. Como esos perros chihuahuas que se esconden detrás de su amo para ladrar 'valientemente' a un perro de mayor tamaño que pasa por el costado y que ni se percata de su existencia, así Zelenski salió de su bunker y se marcó unos pasos de héroe de película de serie B.Dos horas más tarde de la 'buena nueva' de Bennet, entre una mezcla de youtuber y delirios sicodélicos de Rambo, Zelenski fue a su despacho a hacerse una selfie y grabar un videíto para su tribu de fans: léase líderes y medios de comunicación occidentales que sirven a las órdenes globalistas de EEUU, y a su correspondiente audiencia borreguera cautiva, a fuerza de censura, a anunciar su valentía de pacotilla: “No tengo miedo”, dijo entonces. Todo esto, en otras palabras, contado por el propio Bennett en una entrevista difundida el pasado sábado.Ese 'arrojo' de héroe de salir con 'valentía' desde su despacho, o desde calles producidas con pantallas verdes por detrás, llevó a la maquinaria propagandística occidental al absurdo más increíble e irrepetible de la historia de los medios de comunicación.Así, una tribuna del diario El País de España llegó a nombrarlo como el nuevo "Moisés bíblico", un 'David' que se enfrentaba a un 'Goliat' al que estaba venciendo, porque, entre otras cosas, a ese 'Goliat', sólo le quedaban tres días de gasolina y un par de cartuchos de balas. Ni Goebbels se atrevió a tanto.Después de tanta 'heroicidad' del líder en asesinar a civiles sólo por hablar una lengua distinta, ahora resulta que llega el ex primer ministro de Israel y en un par de frases desmonta toda la farsa de la prensa occidental —que actúa a las órdenes de la Casa Blanca—, para poner las cosas en su lugar: que Zelenski no es un héroe, y mucho menos un nuevo 'Moisés bíblico', o un 'David' que vencerá a su 'Goliat'. No. Como mucho es un youtuber siniestro.Respecto a estas revelaciones de Bennett, el historiador español Daniel Trujillo Sanz, no le parecen un desacierto. “¿Qué hubiera conseguido Rusia eliminando a Zelenski? Básicamente nada. Una persona que no decide, que hubiera sido sustituida por otra, y a partir de ahí no sabemos si hubiera sido mejor o peor. Pero también deja muy al descubierto lo que es la figura del líder ucraniano: ese comportamiento que hemos visto en repetidas ocasiones que llega a los puntos de demencia, y en este caso no se puede decir que esto sea propaganda rusa: estamos hablando de las declaraciones de un ex primer ministro israelí, un hombre que además dejó la política, luego no tiene esa presión para hacer declaraciones. Digamos que ha hablado libremente, exponiendo claramente la figura de Volodímir Zelenski”, observa.Mientras, el politólogo Eduardo Luis Moggia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata, señala que "Zelenski ha convertido a Ucrania en un peón –dentro de un juego de ajedrez mundial– de Europa y de EEUU. Por supuesto que Putin dio su palabra, y el interés de Putin no es personal con Zelenski. El interés de Putin es el interés de Rusia por cuestiones que ya son históricas en la región, y donde Europa y EEUU no comprenden en absoluto. Ese es el gran tema”, apunta el analista.Para Europa, también hayPero las revelaciones de Bennett no quedan ahí. En la mencionada entrevista, declaró que los países occidentales interrumpieron las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Relató que durante una de esas reuniones que mantuvo con Putin, el presidente ruso supuestamente se mostró dispuesto a renunciar a la operación de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, y por su parte Zelenski aceptó que Kiev desistiría ingresar en la OTAN.No obstante, según Bennett, Occidente decidió entonces "aplastar a Putin y no negociar", y así se rompieron las conversaciones. Previamente a esta ruptura, Bennett indicó que se había redactado una veintena de anteproyectos de un acuerdo de alto el fuego entre las partes. Los compromisos que Bennett le habría 'arrancado' a Putin y que fueron despreciados por Occidente, demuestra sobradamente que el líder ruso es un estadista de palabra, y sobre todo, con mucha paciencia, a diferencia de sus colegas occidentales.Daniel Trujillo Sanz advierte al respecto que "Ucrania siempre ha sido un juguete en manos de Occidente, y en este momento, es de una manera tan burda, que Zelenski es un personaje que no decide nada, y es de una manera tan evidente, que las declaraciones de Bennett en este caso son incluso un poquito bondadosas".LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

