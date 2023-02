https://sputniknews.lat/20230208/chatgpt-la-herramienta-que-podria-cambiar-las-aulas-pero-atemoriza-a-docentes-1135507302.html

ChatGPT, la herramienta que podría cambiar las aulas, pero atemoriza a docentes

ChatGPT, la herramienta que podría cambiar las aulas, pero atemoriza a docentes

ChatGPT, una inteligencia artificial capaz de crear textos, pone en alerta a docentes de todo el mundo por la posibilidad de que alumnos recurran a ellos para... 08.02.2023, Sputnik Mundo

En diálogo con Sputnik, el filósofo colombiano Juan Parada reflexionó sobre su uso y defendió la idea de ver la herramienta "no como una amenaza, sino como una oportunidad".El prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por la compañía estadounidense OpenAI ha despertado el debate sobre su uso y sus implicancias en los procesos de aprendizaje, específicamente dentro del ámbito académico.El debate más reciente surgió luego de que se diera a conocer que un juez colombiano había utilizado ChatGPT para resolver un caso en el que la familia de un niño con autismo solicitaba la exoneración de los pagos de sus tratamientos por no poseer los recursos económicos suficientes para costearlos.En la sentencia del 30 de enero, en la que el juez falló a favor del niño, se revela que el letrado recurrió a la herramienta para reforzar su decisión. Entre las consultas que le realizó a la inteligencia artificial se encontró la pregunta: "¿Está un menor autista exonerado de pagar las tarifas de sus terapias?". ChatGPT respondió afirmativamente.En diálogo con Sputnik, el periodista y filósofo colombiano Juan Parada explicó que ChatGPT "es básicamente un generador de contenido que busca brindar inicialmente una estructura de respuestas a partir de preguntas que la gente realiza a diario". La clave, indicó, es que esta herramienta "se alimenta de información que ha sido suministrada por humanos" y se ha ajustado al punto tal que su algoritmo elabora respuestas que se ven casi de creación humana.Parada aseguró que ya hay tecnologías similares que se aplican, por ejemplo, en la industria cinematográfica. Así como ChatGPT genera textos, otras inteligencias artificiales elaboran imágenes o sonidos.Lo que buscan este tipo de herramientas es "empezar a introducir procesos o simplificar procesos que siempre se han realizado de forma mecánica", comentó el experto. Sin embargo, aún se pueden "detectar redundancias o errores gramaticales" que hacen que un ojo entrenado pueda identificar la elaboración de la inteligencia artificial.De todas maneras, este tipo de herramienta "se encuentra en sus primeros pasos" y en un futuro se tornaría "más complejo distinguir una respuesta realizada por una persona de una generada por este mecanismo", apuntó.¿Una oportunidad o una amenaza?Desde la óptica de Parada, la "disruptiva" herramienta genera beneficios: puede provocar inquietudes, nuevas preguntas y estrategias. En el ámbito educativo, los resultados de ChatGPT pueden servir como información "complementaria" y como "un elemento pedagógico más que como una herramienta contra la que hay que luchar".El uso de la herramienta podría servir incluso "para estimular la lectura", sostuvo Parada. En ese sentido, destacó que "la gente se ha divertido mucho" creando cuentos o historias que, por ser confeccionados por inteligencias artificiales, todavía mantienen ciertas "incoherencias"."La idea es que sirva como complemento al proceso de pensamiento, al desarrollo de nuevas ideas, no que simplemente se use para copiar y pegar, porque ahí no tiene tu punto de vista, tu opinión", aseguró el experto, para quien se trata de algo importante para que los docentes mantengan como norma.Además, el tiempo que las personas se ahorran al utilizar estas herramientas puede dedicarse a otras tareas que sí requieran una participación humana de calidad.Parada pronosticó que este tipo de inteligencia artificial tendrá "un impacto en algunas industrias más que otras". Según el filósofo, el marketing y el trabajo de empresas publicitarias que desarrollan copys o contenidos para redes sociales se podrían ver beneficiados. También las compañías que cuenten con sistemas de atención al cliente.La otra cara de la moneda está en la fiabilidad de los contenidos que pueden hacerse con ChatGPT. Parada remarcó que la plataforma no asegura que su información sea fiable, por lo que hay ciertos riesgos de generar fake news o información falsa si se utiliza sin tomar resguardos.Para el académico, "la labor que deben cumplir los docentes y referentes del ámbito académico será inculcar la verificación de la información que genera la herramienta, para evitar problemas después", relacionados con el plagio.Asimismo, la creación de nuevo contenido con la herramienta también podría generar "debates relacionados con la autoría y con la propiedad del contenido".

