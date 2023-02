https://sputniknews.lat/20230208/eeuu-prefiere-llorar-lagrimas-de-cocodrilo-que-ayudar-a-siria-aliviando-la-presion-sancionadora-1135521328.html

EEUU prefiere "llorar lágrimas de cocodrilo" que ayudar a Siria, aliviando la presión sancionadora

EEUU prefiere "llorar lágrimas de cocodrilo" que ayudar a Siria, aliviando la presión sancionadora

A pesar de que los devastadores terremotos del 6 de febrero mataron a cientos de sirios y destrozaron infraestructuras críticas, ya maltratadas por la guerra...

"En primer lugar, me gustaría comenzar hoy haciéndome eco del presidente [de EEUU, Joe Biden] y del secretario [de Estado, Antony Blinken] al expresar nuestras más profundas condolencias al pueblo de Turquía y Siria tras los devastadores terremotos en Kahramanmaras, en el sureste de Turquía. Nos solidarizamos con nuestros aliados, nuestros socios y los pueblos de Turquía y Siria afectados por esos terribles sucesos", comunicó Price en una sesión informativa el 6 de febrero.Price aclaró que esa "solidaridad" no se extiende al Gobierno sirio. Al preguntarle por qué Washington no está dispuesto a coordinar directamente la ayuda con Damasco, el portavoz sugirió que "sería bastante irónico, si no contraproducente, que tendiéramos la mano a un Gobierno que brutalizó a su pueblo a lo largo de una docena de años".En su lugar, según Price, EEUU trabajará con "organizaciones no gubernamentales asociadas sobre el terreno" que, "a diferencia del régimen sirio, están ahí para ayudar a la gente en lugar de embrutecerla". El portavoz no dio más detalles sobre quiénes son esos "socios sobre el terreno", salvo que "necesitarán tener acceso para poder ir y venir a través de la frontera" para prestar ayuda.'Sed lex, dura lex': impacto de la ley CésarDesde hace unas décadas, Siria vive bajo las sanciones occidentales, incluida la Ley de Protección Civil César Siria, o simplemente la ley César, una importante pieza de legislación estadounidense aprobada a finales de 2019 que apunta al Gobierno y las empresas sirias con severas sanciones y amenaza con medidas punitivas contra cualquier persona, empresa o país extranjero que coopere con Damasco. Aunque se promociona como destinada a "castigar" al Gobierno sirio y al presidente Bashar Asad por los "crímenes de guerra" contra el pueblo sirio, la ley provocó en la práctica un sufrimiento indecible entre la población civil de Siria al bloquear las importaciones de bienes esenciales como alimentos, energía y suministros y equipos médicos básicos.La ley César es una de las decenas de paquetes de sanciones estadounidenses contra Siria, con restricciones contra el país que se remontan a 1979. Siria es una de las naciones más sancionadas del mundo, con más de 2.600 sanciones en vigor contra el país por parte de Washington y sus aliados europeos en este momento. Las sanciones sirvieron para empeorar drásticamente la crisis socioeconómica causada por las largas restricciones de Occidente en Siria, afectaron a los vecinos del país y suscitaron críticas incluso de Gobiernos contrarios a Asad por su carácter indiscriminado.A finales del 2022, tras un viaje de investigación de 12 días a Siria, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, instó a Washington y a sus aliados a levantar de inmediato todas las "asfixiantes" sanciones unilaterales contra los sirios, afirmando que había quedado "impresionada por la omnipresencia del impacto humanitario y sobre los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales" impuestas contra el país.Oír gritos de ayuda en vez de "llorar lágrimas de cocodrilo"En este contexto, agregó también que "ha estado claro durante mucho tiempo que EEUU está más interesado en un cambio de régimen en Siria que en el bienestar del pueblo sirio"."Las crueles sanciones afectan mucho más a los ciudadanos de a pie que al Gobierno sirio", subrayó Ford.¿Qué ayuda es más eficaz: la de ONG o de Gobiernos?El profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Libanesa Americana, Dr. Imad Salamey, está de acuerdo en que ignorar la existencia del Gobierno sirio limitará la eficacia de cualquier ayuda estadounidense al país asolado por el terremoto.Además, prosiguió, las ONG "suelen ser organizaciones pequeñas, y no tienen mucha capacidad para responder a grandes desastres o a grandes catástrofes humanitarias".Según Salamey, la Ley César tiene exenciones que permiten una posible cooperación con Damasco en apoyo de objetivos de ayuda humanitaria, pero esa cooperación "requeriría decisiones de la Casa Blanca", que, a juzgar por las declaraciones de Price, parecen poco probables, porque el presidente Biden no quiere que los halcones de Washington adopten una línea blanda respecto a Asad.A su vez, Peter Ford ofreció una evaluación más contundente sobre las ONG, señalando que EEUU preferiría "naturalmente" seguir trabajando en Siria "a través de sus propias ONG títeres como los Cascos Blancos [Defensa Civil Siria], cuyo objetivo principal no es ayudar a los civiles, sino blanquear la imagen de los controladores yihadistas del norte de Siria y justificar así el continuo apoyo occidental a la oposición armada contra el legítimo Gobierno sirio"."No está tan claro a través de qué tipo de ONG trabajará Estados Unidos, pero cuando oímos la palabra 'ONG' nos acordamos de las manos de la CIA, que trabajaba a través de esas ONG amparándose en cuestiones humanitarias... o aplicando una determinada agenda de hegemonía, espionaje y de injerencia en los asuntos internos de otras naciones", comentó a Sputnik el director adjunto del Centro de Estudios Estratégicos de Damasco, Dr. Taleb Ibrahim."La cuestión humanitaria no debe politizarse... porque está relacionada con las necesidades básicas de la humanidad", afirmó el analista político sirio. Caracterizando las sanciones como una continuación de la guerra contra Siria "con otras herramientas", el Dr. Ibrahim anotó que los sirios aprendieron demasiado bien que "EEUU no se preocupa por la democracia ni por los derechos humanos ni por las cuestiones humanitarias; solo quiere una cosa: meter las manos en Siria y derrocar al Gobierno del presidente Asad, para traer otro Gobierno [al poder] que sea leal a EEUU y aplique su agenda en Oriente Medio". La esperanza de los sirios, continuó, es encontrar a unos estadounidenses racionales "que entiendan la verdad, las realidades y los hechos de las naciones y los pueblos que se niegan a ser esclavos de otras naciones."Por su parte, Ford calificó la postura del Departamento de Estado sobre la ayuda directa como "el colmo de la insensibilidad", detallando que "la vía más práctica y eficaz para prestar asistencia" sería el apoyo de Estado a Estado. "Estados Unidos, con su 'triple no' de no levantar las sanciones, no contactar con las autoridades legítimas y no coordinarse con ellas, se está comportando claramente de forma hipócrita y egoísta", concluyó el experto.La condena que provoca la intransigencia de EEUUEl silencio de EEUU y Europa sobre la prestación de ayuda directa a Siria desató las críticas de países, organismos humanitarios y defensores de los derechos humanos de todo el mundo.La rama siria del Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a Occidente que levante urgentemente las restricciones."Necesitamos equipos pesados, ambulancias y brigadas de bomberos para acelerar las operaciones de búsqueda y rescate. Para ello, es necesario eliminar las sanciones contra Siria lo antes posible", instó el jefe de la Media Luna Roja Siria, Jaled Hboubati.El Consejo de Iglesias de Oriente Medio, grupo con sede en Beirut que representa a las comunidades cristianas de Oriente Medio, también pidió a Occidente que levante las medidas restrictivas y "permita el acceso" de la ayuda, "para que las sanciones no se conviertan en un crimen contra la humanidad".El Comité contra la Discriminación Estadounidense-Árabe, una organización de defensa de los derechos civiles con sede en EEUU, también insistió en que se eliminaran las sanciones, añadiendo que "el tiempo es esencial" para proporcionar "ayuda inmediata a los necesitados".Irán, que ya envió a Damasco un avión cargado de ayuda que incluye alimentos y suministros médicos y sanitarios, pide a la comunidad internacional que presione a Washington para que cambie de rumbo.¿Unirá la tragedia al mundo árabe?Los principales países de Oriente Medio se negaron rotundamente a seguir la línea de EEUU en la cuestión sobre la ayuda a Siria tras el terremoto. Egipto, Argelia, Túnez, Irak, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos se unieron a los aliados tradicionales de Siria, Irán y Rusia, y proporcionaron ayuda o expresaron su disposición a hacerlo. El 7 de febrero, el presidente egipcio, Abdelfatah Sisi, habló por teléfono con el presidente Asad, ofreciéndole sus condolencias y prometiendo el "pleno apoyo" de El Cairo a las labores de socorro. La llamada fue la primera de este tipo desde que Sisi llegó al poder en 2014.Comentando estos acontecimientos, el politólogo sirio Hasán Yusef comunicó a Sputnik que la "ayuda humanitaria entregada por todos estos países podría convertirse en un importante punto de partida para mejorar las relaciones entre todos los países árabes de la región", y para recomponer los lazos entre Damasco y las naciones que una vez unieron fuerzas con Washington para tratar de derrocar al Gobierno de Asad.Asimismo, el experto militar libanés y general retirado Omar Mughrabi se hizo eco de los sentimientos de Yusef, enfatizando que mientras la "politización" de los esfuerzos de socorro demostraba la "bárbara" "verdadera cara del Occidente colectivo" en relación con Siria, la aparente unidad mostrada por los líderes de los países árabes, por el contrario, da lugar a preguntarse si el desastre podría convertirse en un factor para la reconciliación regional, y tal vez incluso acelerar el regreso de Damasco a la Liga Árabe.Sin embargo, abordando esa cuestión, el veterano comentarista político sirio Alá Asfari teme que la respuesta sea "no", porque la mayoría de los países del golfo Pérsico carecen de voluntad política para tomar decisiones independientes debido a la presión estadounidense y al temor a la ira de EEUU, aunque les gustaría ver un acercamiento en los lazos con Siria.A pesar de ello, Asfari subrayó la necesidad de una "posición árabe unida y acciones unidas que exijan el levantamiento de estas sanciones injustas para que Siria pueda continuar las operaciones de rescate, ya que cientos de ciudadanos siguen atrapados bajo los escombros mientras las defensas civiles se ven obligadas a rescatarlos utilizando herramientas simples y primitivas".Cuando se le pidió que comentara la sorpresiva muestra de solidaridad de Riad con Damasco tras los sismos, el politólogo saudita e investigador de asuntos estratégicos Fawaz Kaseb Enezi afirmó a Sputnik que el reino "siempre separa sus posiciones humanitarias de las políticas", y que la ayuda alimentaria, médica y financiera a Siria se basa en la preocupación "por la seguridad nacional árabe, que puede verse amenazada por este tipo de desastres naturales."El pasado 6 de febrero, en el sureste de Turquía, así como en el noroeste de Siria, se produjeron varios temblores devastadores que provocaron la muerte de miles de personas. Un temblor de magnitud 7,8 se produjo a las 04:17 hora local (01:17 GMT) del 6 de febrero, cerca de la ciudad turca de Gaziantep. Un segundo sismo de magnitud 7,7 se produjo menos de 12 horas después. El epicentro del sismo se situó en el distrito de Pazarcik, en la provincia turca de Kahramanmaras.El sismo afectó a las provincias sirias de Alepo, Latakia, Hama y Tartous, dejando decenas de víctimas mortales y miles de heridas. Muchos países proponen su ayuda a Ankara, pero pocos hacen lo mismo con Damasco.

