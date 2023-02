https://sputniknews.lat/20230208/gritos-y-criticas-republicanas-frente-al-discurso-de-joe-biden-en-el-congreso-1135533339.html

Gritos y críticas republicanas frente al discurso de Joe Biden en el Congreso

Joe Biden, presidente de Estados Unidos pronunció su discurso del estado de la Unión ante el Congreso, dicha intervención "como era de esperar", estuvo marcada... 08.02.2023, Sputnik Mundo

Así, el jefe en funciones de la Casa Blanca en uno de los tramos del discurso señaló que: "Algunos republicanos quieren que se elimine el Seguro Médico y el Seguro Social".Estas palabras del mandatario provocaron gran alboroto de los opositores al Gobierno en la sala, silbidos, manos en alto y movimientos de desaprobación con la cabeza marcaron la tónica del momento. La congresista republicana Marjorie Taylor fue más allá gritándole: "Mentiroso" a Biden y mostrando en repetidas ocasiones su pulgar inclinado hacia abajo como clara muestra de desaprobación a las palabras del jefe de Estado. Queriendo calmar la arremetida, el presidente acotó: “No digo que sea una gran mayoría", sin que esto lograra apaciguar la calentura del momento.Este no fue el único momento incómodo que tuvo que sortear el inquilino de la Casa Blanca, cuando durante el discurso hizo referencia a las muertes en EEUU debido a la sobredosis de fentanilo. Varios legisladores le gritaron a Biden: "Es tu culpa". El jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo que la economía y la situación del país apuntan a una contradicción: "La inflación se ha disparado, los precios de la gasolina han subido un 40%, la delincuencia está fuera de control, las fronteras están abiertas de par en par".Durante el acto, los rostros poco complacidos de los republicanos contrastaban con los rostros y miradas satisfechas de los demócratas, tanto así que el mismo Joe Biden a modo de broma durante su intervención, se dirigió al presidente del Congreso con las palabras: "Señor presidente no quiero arruinar su reputación, pero deseo con gran interés trabajar junto a usted", expresó entre risas.La actual situación política dentro del país norteamericano parece estar siendo complicada de manejar para los intereses de Biden y su partido. Las palabras de la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, demuestran esta clara división al señalar: "Ser madre de tres niños pequeños me enseñó a no creer todas las historias que escucho. Así que perdónenme por no creer mucho de lo que escuché esta noche del presidente Biden". Expresó Sandres, y continuó: "Desde la inflación fuera de control y los delitos violentos hasta la peligrosa crisis fronteriza y la amenaza de China. Biden y los demócratas les han fallado. Ellos lo saben y ustedes lo saben. Y es hora de cambiar".Por su parte el exmandatario norteamericano Donald Trump, también envió un mensaje por medio de un video grabado, antes del inicio del discurso del actual líder de Estados Unidos, donde criticó a la Administración actual por la inflación, la crisis fronteriza y el aumento de la tasa de criminalidad. Trump acusó además al Gobierno de Biden de "declararle la guerra a la libertad de expresión", "llevarnos al borde de la Tercera Guerra Mundial" y "armar al Departamento de Justicia de EEUU".

