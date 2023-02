https://sputniknews.lat/20230208/la-ue-no-ayudara-a-los-afectados-por-terremotos-en-siria-debido-a-las-sanciones-1135523641.html

La UE no ayudará a los afectados por terremotos en Siria debido a las sanciones

La UE no ayudará a los afectados por terremotos en Siria debido a las sanciones

La Unión Europea (UE) no va a prestar la ayuda humanitaria a Siria tras el devastador terremoto el 6 de febrero por las sanciones impuestas al país desde hace...

Kyriakos Mitsotakis resaltó que toda la ayuda de la UE fue enviada a Turquía, apuntando asimismo que no hay "ningún problema geopolítico" en rescatar a personas en Siria.El 6 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, hizo una declaración similar sobre la cuestión. Al expresar su solidaridad con los pueblos turcos y sirios, aclaró que eso no se extiende al Gobierno sirio, sugiriendo que "sería bastante irónico, si no contraproducente, que tendiéramos la mano a un Gobierno que brutalizó a su pueblo a lo largo de una docena de años". Así, Washington, también se negó a aliviar su presión sancionadora sobre Siria, a pesar de las consecuencias graves que causó el desastre natural.El silencio de EEUU y Europa sobre la prestación de ayuda directa a Siria desató las críticas de países, organismos humanitarios y defensores de los derechos humanos de todo el mundo. Por ejemplo, la rama siria del Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a Occidente que levante urgentemente las restricciones.Los principales países de Oriente Medio se negaron rotundamente a seguir la línea de Occidente en la cuestión sobre la ayuda a Siria tras el terremoto. Egipto, Argelia, Túnez, Irak, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos se unieron a los aliados tradicionales de Siria, Irán y Rusia, y proporcionaron ayuda o expresaron su disposición a hacerlo.El pasado 6 de febrero, en el sureste de Turquía, así como en el noroeste de Siria, se produjeron varios temblores devastadores que provocaron la muerte de miles de personas. Un temblor de magnitud 7,8 se produjo a las 04:17 hora local (01:17 GMT) del 6 de febrero, cerca de la ciudad turca de Gaziantep. Un segundo sismo de magnitud 7,7 se produjo menos de 12 horas después. El epicentro del sismo se situó en el distrito de Pazarcik, en la provincia turca de Kahramanmaras.El sismo afectó a las provincias sirias de Alepo, Latakia, Hama y Tartous, dejando decenas de víctimas mortales y miles de heridas. Las cifras todavía siguen creciendo. Muchos países proponen su ayuda a Ankara, pero pocos hacen lo mismo con Damasco.

