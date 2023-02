https://sputniknews.lat/20230209/capitan-america-biden-y-su-discurso-propagandista-de-la-union-1135548100.html

'Capitán América' Biden y su discurso propagandista de la Unión

09.02.2023

Estado en descomposición de la Unión"¡Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado!". Cuánta sabiduría popular en sólo una línea, plasmada hace unos años especialmente para la serie televisiva Breaking Bad, por el grupo mexicano 'Los Cuates de Sinaloa' en la canción "Negro y Azul", y que describe cómo Heisenberg, el alias del personaje Walter White, había trascendido internacionalmente.En el tema que hoy nos convoca, el 'compa' vendría siendo el mundo unipolar, dicho de otra forma, el dominio global que ha ejercido hasta ahora EEUU a todo nivel, tras el colapso de la Unión Soviética. Y como todo imperio, EEUU está condenado a caer, pero en la caída intentará arrastrar consigo todo lo que pueda.Y así quedó de manifiesto en el discurso del Estado de la Unión… ¿o tal vez deberíamos llamarlo 'discurso del 'mal estado' de la Unión'?, brindado este martes por el presidente, Joe Biden, ante la Cámara de Representantes del país norteamericano. No vamos a empezar por el principio, sino por lo más importante a nivel geopolítico mundial. Dijo textualmente:"Recordemos que el mundo nos observa. Hablé desde esta sala hace un año, pocos días después de que Vladimir Putin desencadenara su brutal guerra contra Ucrania. Un asalto asesino, que evoca imágenes de la muerte y la destrucción que sufrió Europa en la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Putin ha sido una prueba para los siglos. Una prueba para EEUU. Una prueba para el mundo". Está claro que Biden tiene más presente a sus amigos invisibles a los que saluda en casi todas sus intervenciones, que a la destrucción de Yugoslavia, que él mismo impulsó, que ocurrió varias décadas más tarde de la Segunda Guerra Mundial.Entonces, Biden planteó retóricamente si EEUU, y por ósmosis el Occidente colectivo, estaba dispuesto a salir en defensa de Ucrania. "¿Defenderíamos los principios más básicos? ¿Defenderíamos la soberanía? ¿Defenderíamos el derecho de las personas a vivir libres de la tiranía? ¿Defenderíamos la democracia? Esa defensa nos importa porque mantiene la paz y evita que se abra la veda para que los posibles agresores amenacen nuestra seguridad y prosperidad. Un año después, sabemos la respuesta. Sí, lo haríamos".Huelga cualquier tipo de observaciones, comentarios o análisis de estas preguntas retóricas, pero haré una excepción. Biden ha lanzado la cuestión bajo la premisa de salir en defensa de Ucrania, argumentándolo en la defensa de su soberanía, cuando en este mismo momento, y por dar sólo un ejemplo, las fuerzas de EEUU violan la soberanía de Siria, ocupando parte de su territorio desde donde le roban petróleo al país árabe.No conforme con eso, en el actual momento de catástrofe humanitaria que padece Siria a causa de los fuertes terremotos, EEUU sigue robándole el petróleo, y además mantiene las sanciones contra Damasco, lo que provoca que esto le sirva como 'escudo' a la Unión Europea y demás países alineados en el democrático y respetuoso de los derechos humanos Occidente colectivo, para no enviar ayuda humanitaria a Siria, lo que empeora de forma drástica la asistencia a los damnificados.También habló Biden de defender el derecho de las personas a vivir libres de la tiranía y defender la democracia. Bueno, si quiere venderle al mundo que en Ucrania las personas viven libres de tiranía y en una democracia, que no ha habido ejecuciones selectivas, parece que nos está tomando por tontos a todos. Ucrania, una 'democracia' donde se han inhabilitado a 12 partidos políticos, y donde sólo sobreviven los partidos ultraderechistas; donde se homenajea en la Rada a nazis, aparte de fomentar el nazismo. Eso es lo que Biden está pidiendo defender.Respecto a este discurso, el analista internacional Eduardo Luque incide en que Biden utilizó "la típica retórica del presidente cuando los resultados tangibles de su política, a nivel interno y a nivel externo, no coinciden, no dan la imagen que quiere evidentemente. Es utilizar una retórica grandilocuente, se supone movilización de grandes principios, cuando lo que oculta es lo de siempre, al ansia desmedida del complejo militar industrial norteamericano para hundir económicamente a Europa, enfrentarse a China, y enfrentarse ahora mismo a Rusia".

