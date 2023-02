https://sputniknews.lat/20230209/habra-elecciones-en-peru-este-ano-1135599296.html

¿Habrá elecciones en Perú este año?

¿Habrá elecciones en Perú este año?

El Congreso no logra ponerse de acuerdo en el adelanto de los comicios, a pesar del pedido de la presidenta Dina Boluarte y las presiones sociales para que esto suceda.

2023-02-09T22:09+0000

2023-02-09T22:09+0000

2023-02-09T22:59+0000

telescopio

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

perú

congreso de perú

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/09/1135599151_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4d4d53dbcb4d17453738381a1b779e19.jpg

¿Habrá elecciones en Perú este año? ¿Habrá elecciones en Perú este año?

La discusión en el Congreso peruano del proyecto de adelanto de las elecciones presidenciales, de 2026 a 2024, pone de cabeza al Legislativo que sesiona a contrarreloj y modifica los plazos para ganar tiempo.A un día del final de esta legislatura, la comisión de Constitución aprobó este jueves 9 de febrero el adelanto del segundo período –previsto para el 1 de marzo— para el miércoles 15."Es un ambiente de marasmo, de caminar con pie de plomo. En los últimos días, se ha tratado de aprobar con las distintas variables propuestas —primero desde el Congreso y luego desde el Ejecutivo— para adelantar las elecciones. Sin embargo, todas han quedado en el limbo", dijo a Telescopio el analista político peruano José Carlos Requena."Como forma de salir de la crisis, se planteó el adelanto de las elecciones que están fijadas por la Constitución para 2026. Pero la propuesta no termina de encontrar suficiente respaldo", agregó.En tanto, crece el descontento social por la represión estatal que ha dejado al menos 60 personas fallecidas. Y se renueva día a día la decisión de continuar con las protestas que comenzaron el 7 de diciembre— cuando se destituyó al expresidente Pedro Castillo y asumió Dina Boluarte en su lugar—.Consultado sobre si existirán responsabilidades políticas por los hechos de violencia y las víctimas fatales, Requena sostuvo que "todavía no está muy claro"."Mientras tienen al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) condenado, hay mandatarios que luego del año 2000 enfrentaron situaciones similares y no fueron procesados por derechos humanos", reflexionó.La presidenta Boluarte es partidaria de adelantar los comicios. Por su parte, el Congreso analiza una iniciativa del Ejecutivo en tal sentido.Sin embargo, la mandataria sostuvo que no renunciará a su cargo. Si dimitiera, la Constitución habilita a elecciones inmediatas, pero esa celeridad está sujeta al desarrollo de los procesos electorales.Telescopio también consultó por este tema al investigador peruano Jorge Aragón, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica.El entrevistado aseguró que "la crisis actual no es solo coyuntural, sino más profunda: de las instituciones, de la democracia de Perú".El expresidente Pedro Castillo duró menos de 18 meses en el poder y es el quinto presidente del país sudamericano en solo seis años."Con este nivel de inestabilidad política, de altísimo nivel de cambio de autoridades, es muy complicado que el país funcione", destacó el analista.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, elecciones