EEUU derriba un objeto no identificado sobre Alaska

EEUU derriba un objeto no identificado sobre Alaska

Dejó claro que aún no se había determinado la identidad ni la finalidad del vehículo, que era bastante más pequeño y sencillo que el globo chino derribado anteriormente sobre el Atlántico. "Puedo confirmar que el Ministerio de Defensa ha estado rastreando un objeto a gran altitud en el espacio aéreo de Alaska durante las últimas 24 horas. El objeto volaba a 40.000 pies (12 kilómetros) y suponía una amenaza para la aviación civil", declaró Kirby. "El presidente Biden ordenó a los militares que derribaran el objeto, cosa que hicieron", añadió. El objeto, dijo, fue derribado por aviones de combate y aterrizó sobre hielo en aguas territoriales estadounidenses.Sin embargo, Kirby dijo que la Administración estadounidense no tiene previsto solicitar contactos con la República Popular China en relación con el incidente sobre Alaska."No tengo conocimiento de ningún plan para colaborar con China en este sentido", dijo Kirby durante una sesión informativa en la Casa Blanca, en respuesta a una pregunta relacionada. Explicó que Washington aún no podía decir con certeza a qué país u organización pertenecía el artefacto. "No se indica a qué país, entidad o persona pertenece. No sabemos a quién pertenece", añadió.

