El fútbol peruano no escapa a la crisis del país

El medio de la crisis institucional que vive el país, el fútbol local atraviesa su propio conflicto a raíz de la disputa entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y seis clubes de la Liga 1 por los derechos de transmisión televisiva del torneo.De hecho las primeras dos fechas del certamen no se jugaron y el torneo comenzó con la disputa de la tercera jornada, que se llevó a cabo entre el 3 y el 7 de febrero. Pero los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC y Binacional no se presentaron a jugar sus partidos, lo que les significó la pérdida de los tres puntos.La FPF acordó en 2022 un contrato por la televisación del torneo local de cara a 2023 con la compañía 1190 Sports, por el cual cada uno de los clubes recibirían un 20% más de ingresos y la repartición del 70% de las utilidades entre los mismos. Asimismo, cada participante de la Liga 1 obtendría un adelanto de 500.000 dólares.Sin embargo, los seis clubes que no disputaron la tercera fecha de la Liga 1 mantienen contratos televisivos con la empresa Gol Perú, por lo que el inicio de la temporada 2023 significó un conflicto para estas instituciones debido al acuerdo firmado por la FPF con 1190 Sports.Los clubes habían decidido no presentarse hasta que la FPF levante la medida cautelar que obtuvo a su favor respecto a los derechos de transmisión.La crisis escaló a niveles políticos, con la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM), que accedió a mediar entre las partes ante el interés gubernamental de normalizar todo tipo de actividades en el país."Entre los alcances está el poder crear una mesa de diálogo donde participen no solo la FPF, los clubes sino también el Gobierno. El extendernos la mano de parte de la PCM es válido, es importante. El Gobierno está preocupado de que las cosas se reactiven, el deporte y en específico el fútbol", afirmó a la prensa el gerente general de Alianza Lima, Fernando Salazar, luego de una reunión entre las partes y el primer ministro peruano, Alberto Otárola.Los representantes de los clubes en conflicto se volvieron a reunir el 8 de febrero con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, en la Villa Deportiva Nacional —conocida de forma coloquial como La Videna—, para acercar posiciones.Tras el encuentro, los seis clubes comunicaron que solo acordaron que participarán de la cuarta fecha del campeonato ante la amenaza de descender de categoría por no presentarse a disputar un encuentro en reiteración, como lo establecen las bases del torneo. No obstante, los partidos de los equipos involucrados no serán trasmitidos por las cadenas televisivas.La cuarta fecha de la Liga 1 comenzará este viernes 10 de febrero.

