Macron dice que los suministros de cazas no se corresponden con las necesidades de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que no descarta suministros de cazas a Kiev, pero señaló que actualmente Ucrania tiene... 10.02.2023, Sputnik Mundo

Según Macron, los cazas que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pide a Europa, "hoy en día no se corresponden con las necesidades" del Ejército ucraniano. El mandatario francés dijo que "no descarta absolutamente nada", pero que los cazas no pueden entregarse actualmente a Ucrania bajo ninguna condición. Según agregó, prefiere ayudar a Ucrania en otras "prioridades" como el suministro de los obuses Caesar. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia efectúa en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, capacitación de sus militares, así como con ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y tendrán un efecto negativo".

