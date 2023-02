https://sputniknews.lat/20230208/zelensi-es-una-quinta-columna-no-solo-para-ucrania-sino-tambien-para-europa-1135517145.html

"Zelenski es una quinta columna no sólo para Ucrania, sino también para Europa"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dé cuenta o no, es una "quinta columna" no sólo para Ucrania, sino también para Europa, afirmó en un artículo... 08.02.2023, Sputnik Mundo

Zelensky, se dé cuenta o no, es una quinta columna no solo para Ucrania, sino también para Europa", aseguró Medvedchuk."Fue empujado a la presidencia como su propio hombre del pueblo, y en lugar de un veredicto para su predecesor militante, se convierte en un veredicto para su país. Él, como político joven y enérgico, se inserta en la diplomacia europea y se convierte en un veredicto sobre Europa. ¿Por qué nadie se fija en este juego? Porque no se supone que lo sea. Hoy los ucranianos tienen estrictamente prohibido criticar a Zelenski, caerán bajo la presión de la represión y la anarquía. Y es indecente que los europeos lo critiquen, la OTAN no lo permite. Ese es el que no puede ver los mecanismos reales del conflicto, ese es el que lo creó", escribió Medvedchuk.Además, destacó que Zelenski se precipita, sospechando que no le queda mucho tiempo para disfrutar del honor en Occidente.Agregó que "los políticos de la oposición ucraniana, los periodistas y simplemente los ciudadanos preocupados hicieron todo lo que pudieron para evitar que Ucrania se convirtiera en un campo de batalla". Según Medvedchuk, muchos de ellos "dieron su vida, su salud, su libertad" por ello."Los aplausos de Occidente terminarán pronto, pero el pueblo ucraniano le recordará todo esto. Zelenski cree que es un ganador, pero a los ganadores no se les juzga. Se comporta como un ganador, habla como un ganador, posa como un ganador. Pero eso no hace que la victoria sea mayor. Se está precipitando, sospechando que no disfrutará del honor durante mucho tiempo. En su situación, el juicio es inevitable, ha ido demasiado lejos. Y necesita la guerra para 'continuar el banquete'", concluyó el político."Es inevitable el choque de intereses de EEUU y la UE"El conflicto en Ucrania desgasta a la Unión Europea, mientras que Estados Unidos se lucra por eso el choque de intereses de esos dos actores es inevitable, sostuvo Medvedchuk.Para la mayor parte del mundo, señaló, ya no parece tan atractivo el campo occidental, esos países ricos que están dispuestos a romper sus propias reglas, quitarse la máscara de civilizados solo para lucrarse y mantener las riendas del resto del mundo."Es probable que no lo logren por eso los políticos occidentales preparan a sus ciudadanos para los tiempos difíciles. Así que todo esto no puede sino terminar con la construcción de un mundo más justo, un nuevo sistema de seguridad, relaciones internacionales y comercio, un mundo multipolar y respeto mutuo", dijo el opositor, crítico con el régimen ucraniano de Vladímir Zelenski.Medvedchuk remarcó que "tal vez algunos políticos que se consideran democráticos hoy no quieren respetar la opinión y los intereses de otros, pero mañana tendrán que hacerlo".El régimen ucraniano prohibió el partido opositor Plataforma por la Vida en junio de 2022.

