Otros crímenes revelados por Hersh, quien denuncia el papel de EEUU en el sabotaje de Nord Stream

Otros crímenes revelados por Hersh, quien denuncia el papel de EEUU en el sabotaje de Nord Stream

El periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer por su trabajo sobre la guerra de Vietnam, vuelve a estar en la mira internacional... 10.02.2023

"El verano pasado, buzos de la Armada, actuando al amparo (...) de un ejercicio de la OTAN conocido como Baltops 22, colocaron artefactos explosivos activados por control remoto que tres meses después destruyeron tres de los cuatro gasoductos Nord Stream. La decisión de Biden de sabotear los gasoductos estuvo precedida por nueve meses de discusiones altamente secretas en el seno de la comunidad de seguridad nacional de Washington", escribió el ganador del premio Pulitzer en su página web.Sin embargo, la primera reacción del Pentágono fue rechazar por completo los resultados de la investigación. Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU declaró a Sputnik que Washington no tuvo ninguna participación en la explosión del gasoducto Nord Stream, ocurrida el pasado 26 de septiembre. "EEUU no estuvo involucrado en la explosión del Nord Stream", indicaron a esta agencia desde el Pentágono.Sin embargo, no es la primera vez que una revelación periodística de Hersh es rechazada por Washington y comprobada más adelante. Durante la intervención de Estados Unidos en Irak, Hersh reveló que el Departamento de Defensa norteamericano conducía un programa de interrogatorios contra presuntos líderes terroristas iraquíes, además de ser sospechosos de sumarse a guerrillas antiestadounidenses.El periodista estadounidense también acusó, en un artículo publicado el 30 de abril de 2004 en The New Yorker, que los iraquíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib eran sometidos a actos degradantes y vejatorios. Con base en documentos internos del Pentágono que evaluaban la gestión militar de la prisión iraquí, Hersh reveló que los detenidos de Abu Bhraib estaban siendo sometidos a abusos criminales "sádicos, descarados y gratuitos"."Las afirmaciones son extravagantes, conspirativas y llenas de errores y conjeturas anónimas. Hasta la fecha, ninguna de sus afirmaciones más absurdas ha sido corroborada", fue lo que dijo Larry DiRita, el portavoz del Pentágono, tras la revelación de los abusos en Abu Ghraib por parte de Seymour Hersh.El escándalo saltó a la opinión pública en abril de 2004, cuando se emitió un reportaje de 60 Minutes en CBS News, en el que se describían los malos tratos, incluidas fotografías en las que se veía a militares burlándose de prisioneros desnudos. Hersh publicó un artículo en la revista The New Yorker el 30 de abril, que también tuvo gran repercusión. Líquidos de lámparas químicos fueron colocados sobre los prisioneros, así como agua fría en sus cuerpos desnudos, expone el informe militar exhibido por Hersh. Los encarcelados, además, eran amenazados con violaciones, golpeados con sillas y presionados en sus heridas, además ser intimidados con perros.Las fotografías se reprodujeron posteriormente en la prensa de todo el mundo. Poco después, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró que los responsables serían "llevados ante la justicia", mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó que el esfuerzo por reconstruir un gobierno en Irak se había visto gravemente dañado.La Agencia Central de Inteligencia —CIA, por sus siglas en inglés— participaba en el programa de interrogatorios en la prisión de Abu Ghraib. Sin embargo, se le salió tanto de las manos que tuvo que retirar a sus agentes de las instalaciones carcelarias. Las revelaciones periodísticas de Hersh generaron una oleada de críticas al interior de Estados Unidos y de la comunidad internacional por las acusaciones de tratos crueles, en señalamientos que escalaron a Bush y al entonces titular del Departamento de Defensa, Donald Rumsfeld.En 2016, dio a conocer casi 200 fotografías sobre los maltratos perpetrados por sus elementos tanto en Irak como en Afganistán, en el marco de las invasiones estadounidenses a ambos países a principios del siglo XXI.

