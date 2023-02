https://sputniknews.lat/20230210/ucrania-uso-de-armas-quimicas-complejiza-el-conflicto-en-el-este-del-pais-1135615688.html

Ucrania: Uso de armas químicas complejiza el conflicto en el este del país

En el marco de la escalada de violencia en Ucrania con motivo del uso de armas químicas por parte del régimen de Kiev, el investigador Enrique Refoyo dialogó... 10.02.2023

Kiev empleó armas químicas en los combates por las ciudades de Artiómovsk (llamada por Ucrania como Bajmut) y Ugledar, en la República Popular de Donetsk, informan varias fuentes desde el lugar. En las afueras de ambas ciudades tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas. Al respecto, "es cierto que se ha reportado el uso de armas químicas por parte de las fuerzas armadas ucranianas, lo cual refleja que no tienen ninguna limitación en el uso de armamento", sostuvo.Zelenski aumenta la violencia en una señal de desesperaciónEn este marco, la desesperación del régimen liderado por Zelenski ha llevado a su Gobierno a pedir aun más armamento a Occidente, "mendigando en la actualidad a Alemania", expresó el analista español. Ello marca un momento de crisis de este régimen, "que marca una avanzada en la que lanzan todo el armamento que tienen para quemarlo todo, como también se está quemando su propio gobierno", aseguró.Con respecto al papel de Polonia en el conflicto, "este país siempre ha estado presionando el conflicto en Ucrania, porque ellos se ven en dos lados: el anti ruso y el anti alemán", indicó Refoyo. Por un lado, "tiende a ser el principal intermediario de EEUU y el Reino Unido en Ucrania y, por el otro, que se traslade todo el centro de operaciones estratégico estadounidense, bajo el paraguas de la OTAN, desde Alemania hacia Polonia", concluyó el analista.Baja el número de migrantes centroamericanos a EEUULa menor cantidad de migrantes que van hacia EEUU "no tiene que ver con una mejora de las condiciones de vida en los países centroamericanos", expresó el analista Luis Velázquez.El número de migrantes que ingresan a EEUU desde El Salvador, Honduras y Guatemala disminuyó en 71% desde el máximo experimentado en el verano boreal de 2021, informó un alto funcionario del Gobierno estadounidense. En este marco, "esta caída hay que entenderla en el marco de una relación más estrecha entre EEUU y México", indicó el investigador guatemalteco. Ello es porque "ambos países están llevando a cabo un programa en el que México oficia como una contenciónde los migrantes", añadió.Con respecto a un mayor diálogo entre la potencia norteamericana y los países centroamericanos en unidad, "no creo que EEUU considere una maniobra de este estilo, por lo menos en el corto plazo", indicó. Ello es particularmente "porque el vínculo con México les está funcionando en este marco", concluyó Velázquez.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las controversias en torno a la creciente importancia de las empresas transnacionales en la política internacional.CarnavalEn M24 también dialogamos con el presidente del jurado del Concurso de Llamadas, Xosé de Enriquez, con quien dialogamos sobre las características del tradicional desfile de Llamadas en Montevideo.

