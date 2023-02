https://sputniknews.lat/20230211/bolivia-el-opositor-comite-pro-santa-cruz-elige-su-presidente-pero-solo-hay-un-candidato-1135658335.html

Bolivia: el opositor Comité Pro Santa Cruz elige su presidente, pero solo hay un candidato

La institución opositora al Gobierno de Luis Arce elegirá a su nuevo líder en el departamento más próspero de Bolivia. A pesar de que se declaran defensores de... 11.02.2023, Sputnik Mundo

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, definido por sus integrantes como "el Gobierno moral de los cruceños", celebrará elecciones este 11 de febrero. Lo notable del proceso electoral reside en que un solo candidato se presentará, por lo cual ya se sabe cuál será el resultado. El próximo presidente será Fernando Larach, actual vicepresidente de esta institución opositora al Gobierno de Luis Arce ahora, y al expresidente Evo Morales con anterioridad.Desde el oficialismo hicieron notar que estas elecciones ponen en evidencia el verdadero carácter democrático, o más bien la falta de democracia, en una institución que permanentemente acusa a Arce de "dictador", tal como hicieron durante los años de Gobierno de Morales (2006-2019).En las últimas semanas, varios líderes cruceños trataron de postularse a la presidencia del Comité. Pero la Junta Electoral de esta institución rechazó la candidatura de todos, por formalidades técnicas no especificadas.Emilio Rodas es dirigente de la organización Columna Sur, de Santa Cruz. Desde que tiene memoria conoce la existencia de este "Gobierno Moral". En diálogo con Sputnik, consideró importante recordar el origen del Comité Cívico.Evaluó que en su nacimiento tenía objetivos nobles, pero con el tiempo se corrompió al involucrarse con cuestiones políticas. "Es una institución que alguna vez sí representó los intereses de Santa Cruz, pero fue cooptada por sectores de la élite económica del departamento", dijo Rodas.Comentó que generalmente los presidentes del comité tienen un futuro político asegurado. Sucedió con Rubén Costas, que fue presidente cívico entre 2003 y 2005 y luego gobernador de Santa Cruz entre 2006 y 2021.Otro ex presidente cívico, Branko Marinkovic, había huído de Bolivia en 2009, cuando fue desarticulada la banda separatista de Eduardo Rózsa Flores. Regresó ni bien asumió el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) para desempeñarse como ministro de Planificación del Desarrollo, también de Economía. Actualmente se desconoce su paradero.Y Luis Fernando Camacho, actualmente gobernador cruceño y también reo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, acusado por su participación en el golpe de Estado contra Morales, momento en el cual era también presidente cívico.Sobre las elecciones del 11 de febrero, sostuvo: "Ellos se creen defensores de la democracia, pero a la hora de la verdad velan solamente por sus intereses".Las logias de Santa CruzEn Santa Cruz es vox populi la existencia de logias, es decir organizaciones secretas, abocadas al manejo de los poderes departamentales. Así lo plasmó el exministro de Defensa Reymi Ferreira en su libro Las logias de Santa Cruz, publicado en 2010."Se sabe que en Santa Cruz las logias más importantes son Caballeros del Oriente y Toborochi", informó. La primera contaría con representantes del poder agroindustrial. La segunda "representa a una nueva fuerza económica, vinculada a los servicios", como las cooperativas de provisión de agua, electricidad, así como Internet y telefonía, surgidas a partir de 1950."Racista y discriminadora"El diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo a Sputnik que la elección del comité cívico cruceño "ha sacado a la luz cómo habían estado diseñados los estatutos de esta institución, que desde mi percepción es discriminadora, racista, clasista, elitista".Criticó que entre los candidatos inhabilitados esté Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, que apoyó durante los 36 días de paro indefinido contra el Gobierno de Arce por la realización del censo en 2023, lo cual finalmente no lograron.También apoyó militantemente las pocas protestas realizadas cuando fue detenido el gobernador Camacho, el 28 de diciembre de 2022. Pero haber nacido en La Paz es un impedimento para asumir la presidencia, según el comité cívico."El señor Yujra, que es un gran dirigente del transporte pesado, que ha vivido más de 34 años en Santa Cruz, aportando al desarrollo y al trabajo, no puede ser presidente del Comité Pro Santa Cruz", mencionó el diputado.Héctor Arce destacó que los comités cívicos se originaron para "responder a los intereses colectivos y comunitarios" de las poblaciones del país. Pero "hoy los comités cívicos se han convertido en brazos operativos y voceros oficiales de los defensores de la derecha, los que defienden a corruptos y delincuentes, los que buscan impunidad para quienes tienen cuestionamientos de la justicia".¿Cuántos votan?El padrón electoral del Comité Cívico cruceño está conformado por 260 delegados, que representan a las 15 provincias del departamento, así como a los 24 sectores que forman parte de la institución.La votación debía realizarse en el salón Colonial del Comité Cívico, pero la presencia de termitas obligó a mudar el evento a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) de Santa Cruz.Además de votar invariablemente por el abogado Larach, los votantes escucharán la rendición de cuentas de la gestión saliente de Rómulo Calvo, quien se despide entre acusaciones de que no hizo lo suficiente para repudiar la detención del gobernador cruceño, Luis Fernado Camacho.

