Las FFAA ucranianas utilizan armas químicas: ¿por qué Occidente guarda silencio?

En diferentes partes del campo de batalla, sobre todo en las direcciones de Soledar y Artiómovsk, los mandos militares rusos denunciaron el uso de armas... 11.02.2023, Sputnik Mundo

Ucrania: Uso de armas químicas complejiza el conflicto en el este del país Ucrania: Uso de armas químicas complejiza el conflicto en el este del país

A principios de enero empezaron a aparecer videos que prueban el uso sistemático de armas químicas por parte de Ucrania. En una declaración, el comandante de una de las unidades de un equipo de asalto ruso informó que las FFAA ucranianas utilizaron armas químicas no especificadas en la batalla por Artiómovsk (llamada por Ucrania como Bajmut) el 7 de enero. Los combatientes rusos sufrieron quemaduras en las vías respiratorias y fueron enviados al hospital en un estado grave.Los militares ucranianos incluso mostraron el uso de sustancias prohibidas en la zona de combate. En las redes sociales, un comandante de las tropas de Ucrania hizo una demostración de drones FPV (First Person View, en inglés) con montajes especiales y docenas de municiones químicas bajo ellos. Algunos de los contenedores ya estaban llenos y se encontraban en el frigorífico, lo que también se muestra en el video.El pasado fin de semana, drones similares de FFAA ucranianas arrojaron armas químicas desconocidas sobre las posiciones rusas en Novobajmútovka. El 6 de febrero Yan Gaguin, asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, confirmó la información.El jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, también se pronunció al respecto. "Desde hace tres semanas nos llegan informes de combatientes y comandantes que han experimentado los efectos de agentes químicos", declaró Pushilin.El Comité de Investigación ruso está investigando las circunstancias en las que se llevó a cabo el uso de armas químicas. Si lo confirma, Moscú podrá tratar el precedente como un crimen de guerra.¿Qué tipo de sustancias?Vladímir Kózin, miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias Militares, explicó a Sputnik que aún se desconocen las sustancias químicas que podrían utilizar las tropas ucranianas."Las Fuerzas Armadas ucranianas comenzaron a utilizar cuadricópteros para lanzar municiones con armas químicas en enero y febrero. La única pregunta es qué tipo de sustancia se deja caer. Pero los síntomas ya son conocidos: daños respiratorios y en las mucosas", detalló.A su vez, el corresponsal militar de la operación militar Serguéi Shílov declaró que lo más probable es que las municiones hayan estado rellenas de ácido cianhídrico.Al referirse a la peculiar forma de transportar dichas armas químicas, sugirió que los drones que las transportan están diseñados principalmente para atacar al enemigo específicamente en interiores, como en combates urbanos en Soledar. Así se aumenta la concentración de veneno letal en el aire.Otro indicio indirecto de la presencia de la sustancia tóxica en las municiones, continúo el experto, es que "los drones kamikaze no son Mavic convencionales [un cuadricóptero ampliamente utilizado en el conflicto ucraniano], sino FPV — extremadamente maniobrables, capaces de volar entre las ramas de los árboles".Equipos de protección química En opinión del corresponsal de guerra, existe un medio de protección contra el gas y es la máscara de gas. Por su parte, el jefe de la República Popular de Donetsk aseguró que las autoridades estaban buscando formas de salvaguardar a los militares rusos de los ataques con armas químicas, aunque no es conveniente llevar dichas máscaras en todo momento.El silencio de OccidenteEstos no son los primeros casos de uso de armas químicas por parte de las FFAA ucranianas. El 31 de julio de 2022, el Ministerio de Defensa ruso ya había denunciado abiertamente el uso de armas químicas contra las tropas rusas. Sin embargo, ni entonces ni ahora se ha producido ninguna reacción por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) o de la ONU. Varios expertos sugieren que esto ocurre porque si una sola organización internacional o estado de Occidente reconoce el posible uso de sustancias prohibidas por parte de Kiev, ya no será posible justificar la ayuda militar a Ucrania. Entonces, el régimen de Kiev sería un criminal de guerra, así como lo serían todos los países que le ayudan.

