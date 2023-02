Nord Stream: "La cobardía y la locura de Europa no tiene límites y son crímenes contra la humanidad"

https://sputniknews.lat/20230211/nord-stream-la-cobardia-y-la-locura-de-europa-no-tiene-limites-y-son-crimenes-contra-la-humanidad-1135668948.html

Las revelaciones del periodista y Premio Pulitzer Seymour Hersh de cómo se detonaron los gasoductos Nord Stream, lo que hacen es dar un relato creíble... 11.02.2023, Sputnik Mundo

Secreto a vocesSegún el director del Instituto Español de Geopolítica [IEG], Juan Aguilar, cualquier analista, simplemente con los datos que se tenían, ya se sabía que en esa zona de las explosiones, absolutamente cubierta por la OTAN, todo apuntaba a que había sido un país occidental. Podía dudarse de si era la intervención de Noruega, Suecia o Dinamarca, o de Polonia y el Reino Unido, y que detrás de todo esto estaban los Estados Unidos de América."Porque, además, lo habían dicho: lo había dicho incluso públicamente Victoria Nuland y [Joe] Biden en su momento, antes del comienzo de las operaciones militares en Ucrania. Esto era un plan que venía hecho, pensado, planificado y estudiado desde mucho antes, con lo cual la sorpresa del artículo de este periodista no es quién ha hecho la voladura del Nord Stream, sino el cómo".Lo trascendente de la publicación de Hersh, en opinión de Aguilar, es que "por primera vez aparece un relato de unas fuentes que lógicamente él no puede delatar como buen profesional del periodismo, pero sí te da un relato creíble, coherente y con datos, de cómo se ha desarrollado esta operación, y eso es lo importante".Las 5 W: caso cerradoEl reportaje publicado por Seymour Hersh, donde ya desde el título apunta 'Cómo EEUU eliminó los gasoductos Nord Stream', responde al principio de la técnica de las 5W, tal como se le conoce: el ‘qué’ fue lo primero que se supo, y fueron las explosiones en sí mismas de los gasoductos. Juan Aguilar, lo explica a la perfección."Gracias a un premio Pulitzer, nada menos, y además norteamericano, las piezas van encajando. Ya podemos decir que tenemos el 'cómo', ya sabíamos el 'quién', también intuimos perfectamente —y desde el análisis se deduce— el 'por qué', el 'cuándo' estaba en los propios datos iniciales de cuándo se produjo este acto de guerra, con lo cual, en definitiva, desde el punto de vista de una instrucción jurídica, diríamos 'caso resuelto'. Ahora sólo quedaría juzgarlo", señala el también analista militar."Como evidentemente no lo van a juzgar en ninguna corte penal internacional, porque estos criminales tienen impunidad, pues no queda más remedio que lo juzguen los ciudadanos que puedan enterarse, y que lo juzgue la historia", se lamenta Aguilar.Scholz el patéticoEn un pasaje de su reportaje, Hersh escribe: "Lo que vino después fue impresionante. El 7 de febrero, menos de tres semanas antes de la aparentemente inevitable invasión rusa de Ucrania, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien, después de algunas vacilaciones, ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense. En la conferencia de prensa que siguió, Biden dijo desafiante: 'Si Rusia invade… ya no habrá Nord Stram 2. Le pondremos fin'".Y es que muchos dudan de si en esa reunión, Biden le habría trasmitido a Scholz sus planes de volar los gasoductos. Aguilar señala que se puede especular con eso. Pero entonces, establece otra teoría."Yo te hago otra especulación. Le pusieron sobre la mesa una serie de documentos y Scholz, diciéndolo de una forma vulgar, se acojonó, le entró pánico. Scholz no es un hombre de carácter, no es ni siquiera [Angela] Merkel, está muy por debajo. Scholz no es Helmut Kohl, ni Gerhard Schröeder, mucho menos es un Willy Brandt. Scholz es realmente un monigote, es un personaje lamentable y patético. Ha tenido que hacer además una coalición que le llaman 'el Semáforo', a cada cual es peor. Sin duda alguna los liberales son otanistas de toda la vida, […] pero lo de los verdes es como meter en tu casa a una pandilla de psicópatas peligrosos, con lo que tiene que lidiar. Un hombre sin carácter que seguramente tendrá su pasado, que seguramente, como tantos otros líderes de países de las clases políticas, pues los servicios de inteligencia tendrán asuntos oscuros de él, o de alguien de su gabinete, o de su familia, o de lo que sea. Es muy fácil, en un momento determinado, chantajearles. Claro, un líder con carácter, no se deja chantajear. Pero ese no es Scholz", sentencia Aguilar."Mucho me temo que la cobardía en Europa no tiene límites, la locura tampoco, y entre locos cobardes puede que esto quede como otra historia más de la guerra, como un episodio más, como los atentados terroristas, los crímenes de guerra, la voladura del puente de Kerch. Todo este tipo de cosas que al final se escribirán un día como episodios de una guerra, pero que son muy importantes. Uno de los hitos principales de todo el conflicto en el Este de Europa, es esta voladura de los gasoductos del Nord Stream, porque indica claramente cuáles eran las intenciones y la estrategia de ciertos países que estaban interesados en la guerra, en que se llegara a la guerra y en continuar la guerra. Y esos son crímenes contra la humanidad: preparación de una guerra de agresión", concluye Juan Aguilar.

