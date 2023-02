https://sputniknews.lat/20230211/turquia-no-estaba-preparada-para-los-sismos-que-se-podria-haber-hecho-para-minimizar-las-victimas-1135664644.html

Turquía no estaba preparada para los sismos: ¿qué se podría haber hecho para minimizar las víctimas?

Turquía no estaba preparada para los sismos: ¿qué se podría haber hecho para minimizar las víctimas?

En la opinión de Vinográdov, Turquía no estaba en absoluto preparada para el terremoto que se produjo el 6 de febrero y tras el cual siguieron decenas de réplicas. Lo explicó por dos factores: el primero es que la mayoría de las casas no son antisísmicas o están construidas con un nivel inferior de resistencia a los terremotos. En el país ya empezaron las detenciones de las personas responsables de la construcción de los edificios fácilmente desplomados. Por ejemplo, el 10 de febrero, el arquitecto jefe del complejo de apartamentos Ronesans Rezidans derrumbido en la provincia turca de Hatay, Mehmet Yasar Coskun, fue detenido en el aeropuerto de Estambul cuando intentaba volar a Montenegro. Asimismo, fueron arrestadas 8 personas en la provincia de Sanliurfa por la misma razón.En segundo lugar, prosiguió el experto, el número de víctimas podría haberse reducido considerablemente si la gente hubiera estado preparada para un terremoto fuerte y hubiera sabido comportarse adecuadamente ante sus primeros síntomas.Además, Vinográdov subrayó que hace varios años se sabía que la región se verá afectada por un terremoto ya que es una zona propensa a los sismos."Debería haber manuales, debería haber formación. Los residentes en zonas expuestas a terremotos deben saber claramente lo que tienen que hacer y dónde correr. (...) En la ciudad más cercana al epicentro, la gente tuvo 2-3 minutos para reaccionar de alguna manera. Sí, no es mucho, pero es tiempo suficiente para tomar las medidas mínimas para salvar sus vidas", apuntó.El analista contó a Sputnik que en tales situaciones hay que esconderse, al menos debajo de la cama, o en la puerta principal del piso, agarrar a los hijos y documentos y correr al sótano, ya que "seguro que ya te sacan del sótano, al menos en tres o cuatro días". Agregó que los rescatadores saben exactamente dónde están las entradas a los sótanos, cómo despejarlas y qué hacer.En ese contexto, una salida para las autoridades, según Vinográdov, sería construir "islas de seguridad", o sea, pequeñas estructuras sin puertas y con paredes reforzadas, como las paradas de autobús, que puedan resistir la caída sobre ellas de ladrillos y otras partes de las estructuras que se derrumben.Al final, una cosa fundamental más que destacó el experto en cuanto a la cuestión es que hace falta disponer de un número suficiente de fuerzas y medios en las regiones peligrosas para responder con prontitud. No deberían ser solo las fuerzas del Ministerio de Situaciones de Emergencia y del Ministerio de Defensa, señaló, sino también voluntarios formados entre los residentes locales que conozcan bien las peculiaridades de sus zonas para desmantelar primero exactamente aquellas casas donde pueda haber un mayor número de víctimas.El 6 de febrero dos devastadores terremotos y decenas de réplicas sacudieron el sureste de Turquía y el norte de Siria.La cifra de muertos en Turquía, de acuerdo con los últimos datos, supera los 20.000, un número que puede crecer a medida que avanza la operación de rescate. El desastre ha dejado también en ese país más de 80.000 heridos.En Siria los fallecidos por el terremoto suman más de 1.380, según información del Ministerio de Sanidad de ese país.

