Una cuenta de oro de 1.600 años de antigüedad fue descubierta en Jerusalén

"Vertí el balde sobre el tamiz y comencé a lavar el material que se trajo de las excavaciones en la Ciudad de David", contó la joven de 18 años, originaria de Bnei Ayish. "Y luego vi algo brillante en la esquina del tamiz, diferente, algo que normalmente no veo. Inmediatamente, me acerqué al arqueólogo y me confirmó que encontré una cuenta de oro. Todos aquí estaban muy emocionados, agregó.