EEUU busca arremeter con terroristas dentro de Rusia

EEUU busca arremeter con terroristas dentro de Rusia

EEUU recluta a yihadistas para perpetrar atentados en Rusia, según inteligencia rusa. Todos juegan con un globo hasta que explota. Lula presenta a un nuevo... 13.02.2023

2023-02-13T19:03+0000

2023-02-13T19:03+0000

2023-02-13T19:03+0000

EEUU recluta a yihadistas para perpetrar atentados en RusiaEl Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informa que EEUU lleva a cabo un reclutamiento activo de yihadistas relacionados con el ISIS y Al Qaeda, ambos prohibidos en Rusia, para que perpetren atentados terroristas en el gigante euroasiático y en territorios de países de la antigua Unión Soviética.Desde el ente destacan que, según datos fidedignos, los militares estadounidenses están realizando las tareas de reclutamiento desde la base militar de Al-Tanf en Siria. Según la información, se seleccionan principalmente a terroristas procedentes de la región el Cáucaso y Asia Central.Todos juegan con un globo hasta que explotaEl incidente del "globo chino" parece multiplicarse. EEUU volvió a derribar un objeto volador no identificado sobre Alaska el viernes, y el domingo un avión estadounidense derribó a otro sobre Canadá. Taiwán denunció que también es frecuente el avistamiento de estos objetos sobre su territorio.Pero si bien el escándalo se presenta desde un solo lado, es un juego que ambas partes juegan. China denunció la aparición de un objeto similar en sus costas y el portavoz de la Cancillería, Wang Wenbin, declaró que durante 2022 han detectado 10 vuelos ilegales de globos estadounidenses sobre su territorio.Lula presenta a un nuevo Brasil en la arena internacionalEl presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, se reunió con su par de EEUU, Joe Biden, en Washington, donde Lula planteó su interés en liderar los esfuerzos por la conservación de las selvas en el mundo; la necesidad de reformar el sistema de gobernanza mundial; y propuso crear un grupo de países neutrales que ayuden a negociar la paz entre Rusia y Ucrania.Lula anunció asimismo una gira por Angola, Sudáfrica y Mozambique, para restablecer las relaciones de Brasil con el continente africano. En paralelo a la reunión, se anunció que la expresidenta Dilma Rouseff será nombrada a cargo del Nuevo Banco de Desarrollo, más conocido como Banco de los BRICS.Marchas a favor y en contra del gobierno de Petro iniciarán el 14 y 15 de febreroEl martes 14 y el miércoles 15 de febrero, los colombianos saldrán a marchar a defender sus posturas a favor o en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Las marchas a favor fueron convocadas por el mismo líder del país, quien pidió a los colombianos que salgan a defender las reformas en torno al sector sanitario, las pensiones y la reforma laboral. En cambio, la oposición ha llamado a salir a marchar para ir en contra de estos tres puntos que ha propuesto el Gobierno, al igual que han convocado a quienes están en contra de la política de 'Paz Total', uno de los puntales de la gestión de Petro.El comunicador social, magíster en Negociaciones Económicas, y periodista del medio de comunicación digital, Al Carajo.org, a John Alexander Lastra, señala que "lo que podemos ver en estos días no es tanto como los medios sensacionalistas lo han hecho ver, que podría generarse violencia. ¡No! Sino una medición de fuerzas, llamémoslo así, de un Gobierno histórico desde su elección, que tiene muchos retos, y por otro lado una oposición que no supera su derrota".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

