https://sputniknews.lat/20230214/gran-bretana-y-republica-checa-se-suman-al-boicot-contra-rusia-en-el-campeonato-mundial-de-boxeo-1135772303.html

Gran Bretaña y República Checa se suman al boicot contra Rusia en el Campeonato Mundial de Boxeo

Gran Bretaña y República Checa se suman al boicot contra Rusia en el Campeonato Mundial de Boxeo

Las federaciones de boxeo británica y checa anunciaron que no asistirán el Campeonato Mundial de Boxeo que organiza la Asociación Internacional de Boxeo (IBA... 14.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-14T20:50+0000

2023-02-14T20:50+0000

2023-02-14T20:50+0000

internacional

⚽ deportes

república checa

reino unido

boxeo

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

coi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0e/1135773791_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_094d52e8485aa91c95409d59cddd5b74.jpg

El conflicto en Ucrania sigue tocando al mundo del deporte. El boicot iniciado por Estados Unidos contra el mayor torneo del boxeo aficionado a nivel internacional sigue sumando países a sus filas. Esta vez fueron Gran Bretaña y República Checa las naciones que se unieron a la represalia contra Moscú. Irlanda ya se había sumado antes. Las autoridades británicas aseguraron este 14 de febrero que sus boxeadores no participarán en el campeonato femenino que se llevará a cabo en marzo, en la India. Sobre la categoría masculina solo dijeron que su asistencia estaba "en proceso de revisión". Por su parte, República Checa también informó que se adherirá al boicot en contra del campeonato mundial y señaló que sus peleadores tampoco participarán. Ambos países argumentan que el presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), el ruso Umar Kremlev, no ha tomado en cuenta las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibir que los deportistas rusos y bielorrusos compitan en representación de sus países y con las banderas en sus uniformes y marcadores. "La federación [de boxeo de Gran Bretaña] condena la invasión de Rusia en Ucrania", indicó el organismo en un comunicado. Ante la petición de algunos países de que los atletas de Rusia y Bielorrusia no asistan a los Juegos Olímpicos de París 2024 —en represalia por la operación militar especial de Moscú en Ucrania—, el COI ha dicho que no encuentra razones de peso para no permitir que los competidores de esos países participen en la justa olímpica. Ante la postura de varios países de boicotear al Campeonato Mundial de Boxeo 2023 —en sus categorías femenil y varonil—, el presidente ruso del IBA, Umar Kremlev, aseguró hace unos días que, quienes toman ese tipo de decisiones, son "los administradores y los políticos" detrás del deporte, no los atletas. "La IBA hará todo lo posible para ayudar a los atletas de Estados Unidos a venir y participar en los campeonatos mundiales de boxeo y les ayudará, incluso económicamente", agregó. Además, advirtió que habrá "fuertes sanciones" contra las federaciones y asociaciones que se sumen al boicot iniciado por Estados Unidos.

https://sputniknews.lat/20230213/el-coi-no-ve-razones-para-privar-a-los-atletas-rusos-del-derecho-a-competir-1135722593.html

república checa

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, república checa, reino unido, boxeo, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, coi