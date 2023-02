https://sputniknews.lat/20230214/the-new-york-times-demanda-a-la-comision-europea-por-la-trama-entre-von-der-leyen-y-pfizer-1135756799.html

'The New York Times' demanda a la Comisión Europea por la trama entre Von der Leyen y Pfizer

'The New York Times' demanda a la Comisión Europea por la trama entre Von der Leyen y Pfizer

'The New York Times' demandó a la Comisión Europea por los mensajes entre su presidenta, Ursula von der Leyen, y el director de Pfizer, Albert Bourla... 14.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-14T20:00+0000

2023-02-14T20:00+0000

2023-02-14T20:00+0000

internacional

europa

covid-19

ursula von der leyen

the new york times

pfizer

comisión europea

corrupción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0e/1135757456_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_6dd88879e673c1f981d91dfe7a30ac5f.jpg

El caso fue publicado en el registro público del Tribunal de Justicia Europeo el pasado 13 de febrero. A pesar de que no hay información detallada disponible en línea, dos personas familiarizadas con el asunto contaron a Politico detalles de lo ocurrido. No obstante, desde The New York Times se negaron a comentar la situación.Las acusaciones contra Ursula Von der Leyen por sus vínculos extraoficiales con Pfizer se remontan a abril de 2021, cuando el periódico informó que la política mantuvo conversaciones a través de mensajes y llamadas telefónicas con Albert Bourla mientras la Unión Europea (UE) preparaba el proceso de vacunación. De hecho, apuntó a que esa "diplomacia personal" había tenido un papel importante en el contrato por 1.800 millones de euros que suscribió la Comisión Europea (CE) con la farmacéutica estadounidense. Estos contactos tenían lugar mientras la presidenta de la CE era objeto de críticas por la escasez de dosis en Europa después de que AstraZeneca entregara menos vacunas de las acordadas.A raíz de esa noticia, el periodista alemán del sitio web de noticias Netzpolitik.org Alexander Fanta solicitó a la Comisión Europea el acceso público a "mensajes de texto y otros documentos relacionados". No obstante, la institución hizo caso omiso de su petición y se limitó a enviar un correo electrónico, una carta y un comunicado de prensa.Tras la investigación, la defensora del pueblo Europeo, Emily O'Reilly, intervino y pidió acceso a las conversaciones confidenciales. En respuesta, la comisaria europea de valores y transparencia de la CE, Vera Jourová, explicó que dichos mensajes podrían haber sido borrados debido a su "naturaleza efímera y de corta duración".El diario alemán Bild también había presentado anteriormente una serie de demandas contra la CE, exigiendo la divulgación de documentos relacionados con las negociaciones sobre la compra de las vacunas contra el COVID-19 producidas por Pfizer, BioNTech y AstraZeneca."La compra de vacunas es un caso de corrupción" En una comisión especial de la CE del octubre de 2022, el eurodiputado croata Milav Kolakusic difundió un mensaje público donde exige a la presidenta de la Comisión Europea la presentación de estos mensajes."Señora Von Der Leyen, conocida como la señora de los 4.500 millones de dosis. Hoy 10 eurodiputados le hemos preguntado la siguiente cuestión: ¿cuándo nos va a presentar a los miembros del Parlamento Europeo, así como a la ciudadanía de la UE, a los que se supone que representa, la comunicación que tuvo con Pfizer durante el procedimiento de adquisición de 4.500 millones de dosis de vacunas en el momento en el que no había ninguna prueba de la efectividad y especialmente sobre la seguridad frente a efectos nocivos de este producto? Imagine, 4.000 millones y medio para 450 millones de personas", manifestó.Agregó que la vacuna fue aprobada basándose únicamente en las afirmaciones de las compañías farmacéuticas sin investigación médica."¿Cómo es esto posible? Estamos hablando de corrupción. La adquisición de 4.500 millones de productos con la intención de inyectarlos en la gente, sin que nadie supiera qué contienen, es sin duda el asunto más grande de corrupción en la historia de la humanidad. No solamente en la historia de la UE", expresó.Pocos días después, el eurodiputado rumano Cristian Terhes ofreció una rueda de prensa tras la comparecencia de una directiva de Pfizer en la Comisión Europea.Recordó que las estadísticas de Eurostat, que mostraban el aumento de muertes no esperadas en la UE, donde los países con mayores tasas de vacunación presentaban datos más letales."¿Hay una conexión entre la vacunación y los mayores índices de mortalidad? Todo el mundo evita responder a esta pregunta", concluyó.Por otro lado, los comparecientes de Pfizer se negaron a responder.

https://sputniknews.lat/20221027/italia-investiga-a-pfizer-por-presunto-ocultamiento-de-sus-ganancias-para-esquivar-impuestos-1131878215.html

https://sputniknews.lat/20230214/no-podemos-aceptar-mas-evasivas-piden-a-biden-informacion-sobre-el-origen-del-covid-19-1135747278.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, covid-19, ursula von der leyen, the new york times, pfizer, comisión europea, corrupción