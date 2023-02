https://sputniknews.lat/20230215/a-10-anos-de-la-caida-del-meteorito-de-cheliabinsk-los-descubrimientos-que-nos-trajo--1135789232.html

A 10 años de la caída del meteorito de Cheliábinsk: los descubrimientos que nos trajo

A 10 años de la caída del meteorito de Cheliábinsk: los descubrimientos que nos trajo

Hace 10 años, un meteorito cayó sobre la ciudad rusa de Cheliábinsk y afectó a un millar de personas. Se cree que este objeto celeste es el mayor que ha... 15.02.2023

Una fuente de grandes descubrimientosEl mayor trozo del meteorito, de más de 600 kg, se extrajo del lago Chebarkul y está ahora guardado en la ciudad de Cheliábinsk, bajo una cúpula especial en el museo local en la sala de exposiciones y está abierta a todo el mundo. Curiosamente, a lo largo de 10 años este trozo ha "perdido" entre el 3% y el 5% de su peso y ha empezado a oxidarse, declaró a Sputnik el científico de la universidad estatal local, Serguéi Zamozdra.El catedrático explicó también que la roca empezó a partirse en fragmentos más pequeños a una altitud de 45 kilómetros, y estos, a su vez, siguieron desintegrándose. De tal modo, todos estos fragmentos se esparcieron por un área de 80 kilómetros de largo y siete de ancho. A pesar de que la composición del meteorito es la que se encuentra en el 99% de estos cuerpos estelares, condrita, este se ha convertido en una gran fuente de descubrimientos científicos. "Lo importante del estudio de este meteorito es que por primera vez se ha recogido mucho polvo de meteorito. Si cae algún cuerpo, se encuentran guijarros, pero no polvo, porque se mezcla con el suelo. Y aquí, como cayó en invierno y había muchos campos, encontraron hilos minerales en este polvo. Fue una primicia. Este es uno de los descubrimientos: durante el vuelo se pueden estirar hilos como lana mineral", dijo el interlocutor de la agencia. Otro hallazgo que proporcionó este meteorito fue que en la atmósfera todo este polvo está esparcido por todo el planeta y tardó en hacerlo entre dos y tres días, agregó el profesor de Facultad de Física Teórica de la Universidad de Cheliábinsk, Nikolái Gorkavi.Por si fuera poco, en el polvo del meteorito de Cheliábinsk encontraron un cristal de carbón de un tipo nuevo, del que antes se sabía solo de manera teórica. ¿Una amenaza para la humanidad?Zamozdra aclaró que no se había evaluado previamente la amenaza de tales cuerpos, pues se creía que solo los que superan los 100 metros en diámetro podrían ser peligrosos.Con ello, incluso hoy en día se trata de una amenaza difícil de predecir, menos aún de prevenir. Así, otro científico, Oleg Ugólnikov, investigador del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, declaró que ni siquiera ahora sería posible haber pronosticado la caída de este meteorito. A pesar de que la tecnología es cada vez más avanzada, el sistema de defensa aérea "espacial" no está todavía preparado para detectar tales objetos."En 10 años, el umbral del tamaño de los asteroides que podemos ver de lejos ha disminuido. Incluso ahora el meteorito de Cheliábinsk sigue estando un poco por debajo de este umbral. Un meteorito más grande será detectado con antelación", dijo Ugólnikov.Los científicos de Crimea, Nikolái Kiseliov, Guennadi Borísov y Serguéi Nazárov, declararon que el meteorito que cayó en 2013 fue el mayor (después del de Tunguska en 1908) de los cuerpos celestes conocidos que cayeron sobre la Tierra durante el siglo pasado. Además, agregaron que si se hubiera estrellado a menor altura, las consecuencias para Cheliábinsk y la región serían mucho más graves, es decir, si la distancia se reduce a la mitad, el impacto aumentaría 4 veces.Cuando este meteorito ingresó en la atmósfera terrestre el 15 de febrero de 2013, la onda expansiva destrozó las ventanas de más de 7.000 edificios, los fragmentos de cristal hirieron a más de 1.600 personas y los daños económicos superaron los 40 millones de dólares.

